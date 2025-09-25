ถนนทรุดเพิ่มกลางดึก เสาธง-พื้นคอนกรีต หน้าสน.สามเสน ทรุดตัว

ถนนทรุดเพิ่มอีกกลางดึก เสาธง-พื้นคอนกรีต หน้าสน.สามเสน ทรุดตัว
เมื่อวันที่ 25 กันยายน จากกรณีเกิดเหตุถนนทรุดตัว เมื่อวันที่ 24 ก.ย.ที่ผ่านมา บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. ที่เกิดเหตุเป็นถนนทรุดตัวขนาดใหญ่ และเริ่มทรุดตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งบริเวณหน้าโรงพยาบาลและหน้าสถานีตำรวจสามเสน หลังจากการทรุดครั้งใหญ่ช่วงเริ่มต้น ตลอดทั้งวันก็ได้เกิดดินสไลด์ขึ้นอยู่ครั้ง
ล่าสุด จส.100 ได้รายงานว่า “เมื่อเวลา 02.47 น. เกิดเกิดดินสไลด์เพิ่ม บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ส่งผลให้เสาธงหน้าด้านหน้าสถานีตำรวจนครบาลสามเสน และพื้นคอนกรีตโดยรอบเกิดการทรุดตัว”
02.47 น. เหตุถนนทรุดตัว บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ขณะนี้เกิดดินสไลด์ เสาธงหน้าด้านหน้าสถานีตำรวจนครบาลสามเสน และพื้นคอนกรีตโดยรอบเกิดการทรุดตัว pic.twitter.com/qR6q7bp5li
