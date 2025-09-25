ชีวิตคุณภาพ

ถนนทรุดเพิ่มกลางดึก เสาธง-พื้นคอนกรีต หน้าสน.สามเสน ทรุดตัว

เมื่อวันที่ 25 กันยายน จากกรณีเกิดเหตุถนนทรุดตัว เมื่อวันที่ 24 ก.ย.ที่ผ่านมา บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. ที่เกิดเหตุเป็นถนนทรุดตัวขนาดใหญ่ และเริ่มทรุดตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งบริเวณหน้าโรงพยาบาลและหน้าสถานีตำรวจสามเสน หลังจากการทรุดครั้งใหญ่ช่วงเริ่มต้น ตลอดทั้งวันก็ได้เกิดดินสไลด์ขึ้นอยู่ครั้ง

ล่าสุด จส.100 ได้รายงานว่า “เมื่อเวลา 02.47 น. เกิดเกิดดินสไลด์เพิ่ม บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ส่งผลให้เสาธงหน้าด้านหน้าสถานีตำรวจนครบาลสามเสน และพื้นคอนกรีตโดยรอบเกิดการทรุดตัว”