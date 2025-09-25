ชีวิตคุณภาพ

เทปูน 500 คิว อุดหลุมถนนสามเสน ป้องกันดินสไลด์ ตั้งเป้าปิดรอยรั่วอุโมงค์ใน 24 ชม.

เมื่อเวลา 16.14 น. วันที่ 25 กันยายน ที่อาคารเพชรรัตน์ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร (ผอ.สปภ.กทม.) เปิดเผยความคืบหน้าการอุดอุโมงค์เพื่อป้องกันไม่ให้มีดินสไลด์ลงไป ในจุดเกิดเหตุถนนทรุดตัว ความลึก 50 เมตร หน้าทางเข้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ถนนสามเสน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เพิ่มเติมว่า วันนี้มีการเทปูนกลบช่องที่เป็นรอยรั่วให้สูงขึ้นมาจากแนวกระสอบทรายที่ทิ้งลงไปให้สูงขึ้น 50 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร เพื่อป้องกันไม่ให้มีการสไลด์ของดิน เมื่อครอบคลุมได้ทั้งหมดแล้วจะดำเนินการในขั้นต่อไป ด้วยการนำทรายมาถมพื้นให้สูงขึ้นเท่าระดับเดิม

จำนวนปูน ณ เวลา 16.30 น. รถได้ขนปูนมา 8-10 เที่ยวได้เทลงไปประมาณ 5 คิว ซึ่งบริษัท ช.การช่าง สั่งไว้เบื้องต้น 500 คิว และจะต้องประเมินหน้างานอีกครั้ง อาจมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนกว่าเป้าหมายหน้างานจะสำเร็จ ทั้งนี้ ปูนใช้เวลาในการเซตตัว 12 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม พยายามจะปิดรอยรั่วของอุโมงค์ให้เสร็จใน 24 ชั่วโมง จากนั้นจะถมดินประมาณ 7,000 คิว ซึ่งสามารถใช้รถวิ่งถมได้วันละ 2,000 คิว คาดว่าจะใช้เวลา 3-4 วัน

นายสุริยชัยบอกว่า การทำงานขณะนี้เจอปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้าง แต่มีการปรับแผนอยู่ตลอด ต้องขอบคุณ ช.การช่าง ที่ไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ของตัวเองเป็นหลัก แต่มองประโยชน์ของสาธารณะก่อน ไม่ได้คิดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายและเต็มที่ในการช่วยแก้ปัญหาบรรเทาความเดือนร้อนของอาคารข้างเคียงและประชาชนที่สัญจรไปมา

นายสุริยชัยยังบอกอีกว่า การเทปูนลงไปเพิ่งจะเริ่มต้น แนวโน้มตัวปูนลงไปในช่องและกำลังทิ้งกระสอบทรายควบคู่ไปด้วยเพื่อให้เกาะตัว ต้องใช้เวลาอีกสักระยะถึงจะประเมินได้ ส่วนการเทปูนลงไปทำให้ดินที่อ่อนมีการสไลด์ลงมาบ้างถือเป็นความเสี่ยงที่ยังพอรับได้ เพราะจากการประเมินตัวอาคารยังไม่วิกฤต ยังไม่แตกร้าว มีเจ้าหน้าที่คอยมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลา การทำงานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

เมื่อถามถึงหากมีกรณีที่เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักจะส่งผลกระทบต่อบริเวณจุดที่มีการเทปูนไปหรือไม่ นายสุริยชัยบอกว่า ต้องประเมินอีกครั้งว่าฝนตกหนักแค่ไหน ส่วนการระบายน้ำทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้สำนักการระบายน้ำเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีการตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ 5 จุดบริเวณโดยรอบ ซึ่งได้เตรียมความพร้อมไว้ทั้งหมดแล้ว