เปิดเบื้องหลัง ย้ายยกแผง อุทยานทางทะเล สำนักอุทยาน-สัตว์ป่า อธิบดี ชี้ เลือกเองกับมือ เผย มีอีกไม่สะเด็ดน้ำ

เปิดเบื้องหลัง ย้ายยกแผง อุทยานทางทะเล สำนักอุทยาน-สัตว์ป่า อธิบดีเผย เลือกเองกับมือ ลั่นไม่มีนักวิ่งแน่นอน ชี้ ยังไม่สะเด็ดน้ำ ยังมีย้ายอีกหลายที่ยังว่างและเกษียณอายุ
กรณี ที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ 8 และ 9 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักอุทยาน กับผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า รวมไปถึงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทางทะเลทุกแห่งนั้น
วันที่ 26 กันยายน นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้สัมภาษณ์กับมติชนออนไลน์ ถึงเบื้องหลังการโยกย้ายครั้งนี้ ว่า ไม่มีอะไรมากเป็นการโยกย้ายประจำปี ซึ่งอุทยานแห่งชาติทางทะเลนั้น เรื่องการจัดเก็บเงินค่าเข้าอุทยานที่ใช้ระบบอีทิกเก็ต ยังไม่มีความเสถียร คนสำคัญที่จะต้องดูคือ หัวหน้าอุทยาน ต้องเอาคนที่ทำงานโปร่งใสไม่มีนอกในเข้าไปทำงาน
“ทั้งหมดผมเลือกมาเอง ไม่มีใครมาวิ่งทั้งสิ้น ก่อนหน้านี้ คุยกับท่านรัฐมนตรี ท่านบอกไม่มายุ่งเรื่องโยกย้าย เพราะให้เอาคนที่ผมไว้ใจ และทำงานได้ มีความซื่อสัตย์ในหน้าที่ สังเกตตามชื่อที่เข้าไปอยู่อุทยานทางทะเลรวมไปถึงอุทยานอื่นๆไม่มีนักวิ่งขาประจำเลย วิ่งมาก็กระเจิงหมด”นายอรรถพล กล่าว
เมื่อถามถึงการโยกย้ายผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า และผู้อำนวยการสำนักอุทยาน นายอรรถพล กล่าวว่า นายเฉลิม พุ่มไม้ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่านั้น ไปทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ที่เสมือนแม่บ้านของกรม คอยดูแลจัดการในภาพรวม สำหรับ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่านั้น ตนอยากให้คนที่มีความพร้อมและลุยทุกเรื่อง เพราะสำนักนี้ยอมรับว่างานหนักและมีเรื่องที่จะต้องจัดการเยอะมาก