พ่อหมอกฤตไท ลั่น อากาศสะอาดคือสิทธิ์ของทุกคน ขอประณามคนบิดเบือน-นำไปเล่นเกมการเมือง

พ่อหมอกฤตไท ลั่น อากาศสะอาดคือสิทธิ์ของทุกคน ขอประณามคนบิดเบือน-ไปเล่นเกมการเมือง
จากกรณีที่ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ ซึ่งมีนายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) เป็นประธานกมธ.พิจารณาแล้วเสร็จ องค์ประชุมไม่ครบในการลงคะแนน ทำให้องค์ประชุมสภาล่มในทันที นายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมขณะนั้น ต้องสั่งปิดประชุมในเวลา 16.00 น. วันที่ 25 กันยายนที่ผ่าน ทำให้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากนั้น
เมื่อวันที่ 27 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไทภัทร ธนสมบัติกุล บิดาของ นพ.กฤตไท ธนสมบัติกุล เจ้าของแฟนเพจ สู้ดิวะ โพสต์ข้อความระบุว่า
#สู้ดิวะ
อากาศสะอาด ไม่ใช่ของเล่นทางการเมือง !
อากาศสะอาด คือสิทธิ์ในการมีชีวิตอยู่ !
ฟังลูกชาย เล่าถึงภัยร้ายจากฝุ่นพิษ PM2.5 แล้ว ใจหาย
นี่ไม่ใช่แค่ฝุ่นธรรมดา แต่มันคือ ฆาตกรเงียบ ที่แทรกซึมเข้าสู่ปอด สมอง กระดูก และทุกอวัยวะ มันกัดกินสุขภาพทีละน้อย จนต้องเผชิญความเจ็บปวดทรมาน และตายในที่สุด
ทุกลมหายใจที่สูดฝุ่น คือการกลืนยาพิษเข้าไปในร่างกาย
มันไม่เว้นว่าใครจะเป็น เด็ก ผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ…ไม่มีใครหนีพ้น
ถึงเวลาแล้วที่เราต้องรักตัวเอง และรักคนใกล้ชิดให้มากพอ
ที่จะไม่เพิกเฉยต่อภัยเงียบนี้อีกต่อไป
เราต้องลุกขึ้น ตะโกนเรียกร้องให้ได้สิทธิขั้นพื้นฐานในการมี “อากาศสะอาด” ไว้หายใจ
นี่ไม่ใช่เรื่องของพรรค ไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์ของใคร แต่มันคือสิทธิ์ในการมีชีวิตอยู่ของเราทุกคน !
ประเทศไทยต้องมี พ.ร.บ.อากาศสะอาด ที่บังคับใช้ได้จริง ไม่ใช่เป็นแค่ตัวหนังสือที่ไร้พลัง
ขอย้ำว่า..อากาศสะอาด คือสิทธิ์ของทุกคน
ไม่ใช่เกมการเมืองของผู้ใด จงจำไว้ !
สุดท้าย…ขอประณามสาปแช่ง ผู้ใดที่บิดเบือน ปิดกั้น หน่วงเหนี่ยว หรือเล่นเกมการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของพวกพ้อง ขอให้ผู้นั้นและคนใกล้ชิดต้องได้เผชิญชะตากรรม เฉกเช่นเดียวกับผู้ป่วยทางเดินหายใจ ทีเจ็บปวด ทรมาน และสิ้นใจไปท่ามกลางอากาศพิษที่ตนเองมีส่วนร่วมก่อไว้