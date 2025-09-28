ฉีดคอนกรีต 1,105 ลบ.ม. สกัดดินสไลด์ จ่อถมทรายเสริมฐาน สน.สามเสน คาดแล้วเสร็จ 8 ต.ค.
เมื่อวันที่ 28 กันยายน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีถนนสามเสนทรุดตัวว่า วันนี้ช่วงเช้าเริ่มภารกิจประมาณ 09.00 น. ต่อจากเมื่อวานที่ไดัดำเนินการฉีดปูนช็อตกรีต (คอนกรีตเสริมกำลัง) ประมาณ 9 คิว เพื่อลดความเสี่ยงในการสไลด์ของดินที่อยู่ใต้สถานีรถไฟฟ้า รวมคอนกรีตทั้งหมดประมาณ 1,105 ลบ.ม. และรอให้ปูนเซ็ตตัว วันนี้มี รฟม.และกู้ภัยดำเนินการร่วมกันด้วยความระมัดระวัง เพื่อเร่งเก็บซากวัสดุ อาทิ เสาไฟฟ้า หม้อแปลงไฟ สายไฟ เพื่องเร่งดำเนินงานในส่วนต่อไป
“สําหรับขณะนี้ก็ไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ เพราะเมื่อวานนี้ฝนก็ไม่ได้ตกหนักบริเวณนี้ และแม้ฝนตกหนักเราก็ได้ทำการอุดท่อด้วยคอนกรีตแล้ว จึงไม่น่าจะเกิดปัญหาใด เพราะเราได้วางระบบระบายน้ำโดยรอบแล้ว หากฝนตกหนักลงมาในหลุมที่ทรุดตัวก็ไม่เกิดปัญหา นอกจากนี้ ขอความร่วมมือให้ผู้ที่จะมาใช้บริการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ให้ใช้บริการรถสาธารณะ เนื่องจากในอนาคตอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเรื่องการสัญจรจากการนำรถบรรทุกขนาดใหญ่ประมาณ 400 คัน เพื่อเติมทรายผสมคอนกรีตกว่า 4,000 ลบ.ม. ซึ่งจะใช้การขนส่งกว่า 1,000 เที่ยว ซึ่งในช่วงดังกล่าวจะทำให้การจราจรติดขัด แต่ กทม.จะดำเนินการอย่างดีที่สุดและต้องขออภัยพี่น้องประชาชนที่สัญจรบริเวณดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้” นายชัชชาติกล่าว
ด้านนายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวเสริมว่า สำหรับการเก็บเศษซากวัสดุจะใช้เวลาประมาณ 2 วัน น่าจะเสร็จสิ้นในวันพรุ่งนี้ ลำดับต่อไปประมาณวันอังคารจะเป็นการถมทรายผสมซีเมนต์บริเวณใต้อาคาร สน.สามเสน โดยจะค่อยๆ ทำทีละเลเยอร์ หากไม่ติดปัญหาอุปสรรคใดจะใช้เวลาอีกประมาณ 4-5 วัน เสร็จสิ้นตามแผนที่กําหนดเวลาไว้ภายในวันที่ 8 ต.ค.68