เริ่มวันนี้! กทม. ปรับอัตราค่าธรรมเนียมขยะใหม่ จาก 20 บาท เป็น 60 บาท ถ้าไม่แยกขยะ

เริ่มวันนี้! กทม. เริ่มปรับอัตราค่าธรรมเนียมขยะใหม่ จาก 20 บาท เป็น 60 บาท หากไม่แยกขยะ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ผูู้สื่อข่าวรายงานว่า 1 ตุลาคม 25678 กรุงเทพมหานคร จะปรับอัตราค่าธรรมเนียมขยะใหม่ จาก 20 บาทต่อเดือน เป็น 60 บาทต่อเดือน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และภาระค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน แต่ถ้าบ้านไหนแยกขยะและร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวม แยกขยะลดค่าธรรมเนียม ก็จะได้รับสิทธิจ่าย 20 บาทเท่าเดิม เริ่มปรับอัตราค่าธรรมเนียมขยะใหม่ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 68
โดย ลดปริมาณขยะลดค่าธรรมเนียม แยกขยะ 4 ประเภท (ขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย (ถ้ามี) ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียน เข้าร่วม โครงการบ้านนี้ไม่เทรวม แยกขยะลดค่าธรรมเนียม กับ กทม. ได้ตั้งแต่วันนี้ ทั้ง 4 ช่องทาง ดังนี้
1.แอพพลิเคชั่น BKK WASTE PAY ดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
2.เว็บไซต์ BKK WASTE PAY : bkkwastepay.bangkok.go.th
3.ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ณ สำนักงานเขตในพื้นที่
4.เจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมขยะ (เจ้าหน้าที่ Handheld)
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมฯ หรือการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ทาง BKK WASTE PAY สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. หรือดูวิธีการแยกขยะได้ที่เว็บไซต์ https://greener.bangkok.go.th/welcome/