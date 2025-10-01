กทม.รุดตรวจ ถนนตก ทรุดตัว ยาว 26 เมตร หน้าการไฟฟ้ายานนาวา ประเมินเสียหาย-สาเหตุ

เขตบางคอแหลม รุดตรวจ ถนนตก ทรุดตัว ยาว 26 เมตร หน้าการไฟฟ้ายานนาวา ประเมินเสียหาย-สาเหตุ
ถนนตก – เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่บริเวณหน้าการไฟฟ้าเขตยานนาวา ถนนตก เขตยานนาวา น.ส.อรชา มุ้ยเสมา ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม พร้อมด้วย นายวัชรพงศ์ ธนพงศ์เดชสกุล และนายวัลลภ อ้นรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวา หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุถนนทรุดบริเวณด้านหน้าการไฟฟ้ายานนาวา เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
น.ส.อรชากล่าวว่า จากการตรวจสอบจุดที่เกิดการทรุดตัวเป็นโพรงดินใต้พื้นถนนคอนกรีต ลึกประมาณ 1-2 เมตร ถนนเกิดการแอ่นตัว พื้นที่เกิดเหตุมีความยาวประมาณ 26 เมตร ความกว้างประมาณ 9 เมตร มีกำแพงรั้วของเอกชนได้รับความเสียหาย ยาวประมาณ 20 เมตร และต้องปิดการจราจรบริเวณด้านหน้าการไฟฟ้าเขตยานนาวา 2 ช่องจราจร
สำนักงานเขตบางคอแหลม จึงประสานการไฟฟ้าเขตยานนาวา เพื่อเข้าตรวจสอบสาเหตุการทรุดตัวเนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในโครงการก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง ขณะเดียวกัน สำนักงานเขตได้ปิดกั้นพื้นที่บริเวณที่ถนนทรุดตัว และห้ามรถโดยสารประจำทางจอดในพื้นที่ใกล้เคียง
นอกจากนี้ สำนักงานเขตยังได้ประสานสำนักการระบายน้ำ เพื่อดำเนินการบล็อกกั้นแนวท่อระบายน้ำ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อป้องกันน้ำไหลไปยังพื้นที่ทรุดตัวของถนนเพิ่มเติม และอยู่ระหว่างการประสานบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ การไฟฟ้าเขตยานนาวา การประปานครหลวง เพื่อวางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินการแก้ไขต่อไป