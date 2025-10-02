ผอ.เขต รุดกลางดึก ตรวจหลุมยุบพระราม 1 หน้ารพ.ตำรวจ นำแผ่นเหล็กปิดชั่วคราวก่อน

ผอ.เขต รุดกลางดึก ตรวจหลุมยุบพระราม 1 หน้ารพ.ตำรวจ นำแผ่นเหล็กปิดชั่วคราว ก่อนเร่งแก้ให้เรียบร้อย
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงาน กรณีมีหลุมบนถนนพระรามที่ 1 บริเวณหน้าโรงพยาบาลตำรวจ (ตรงข้ามเซ็นทรัลเวิลด์) พบหลุมลึกประมาณ 70 ซม. กว้าง 40 ซม. สาเหตุเบื้องต้นอาจเกิดจากการกัดเซาะดิน เนื่องจากอยู่บริเวณแนวท่อระบายน้ำ
ทั้งนี้ ดร.นรเทพ ชูพูล ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ลงพื้นที่ประสานสำนักการระบายน้ำ และสำนักการโยธา ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยนำแผ่นเหล็กมาปิดไว้ชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งจะดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยต่อไป