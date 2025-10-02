เปิดวิธีคำนวณ ‘บำนาญสูตร Care’ ผู้ประกันตน ม.33-ม.39 สปส.เริ่มรับฟังความคิดเห็น1-17ต.ค.นี้ 

บำนาญสูตร Care – ผปิดวิธีคำนวณ ‘บำนาญสูตร Care’ ผู้ประกันตน ม.33-ม.39 สปส.เริ่มรับฟังความคิดเห็น1-17ต.ค.นี้
บำนาญสูตร Care – นางสาวบุปผา เรืองสุด เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยถึงมติของคณะกรรมการประกันสังคมในการประชุมครั้งที่ 16/2568 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 ว่า เห็นชอบในหลักการการปรับสูตรคำนวณค่าจ้างเฉลี่ยสำหรับการคำนวณเงินบำนาญชราภาพ โดยใช้ค่าจ้างเฉลี่ยตลอดช่วงเวลาที่ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบ และปรับค่าตามคะแนนบำนาญชราภาพ (Pension Point) เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่แท้จริงของผู้ประกันตนและเป็นธรรมยิ่งขึ้น โดยหลักเกณฑ์การคำนวณและการจ่ายที่สำคัญ มีดังนี้
- คำนวณค่าจ้างเฉลี่ยทุกเดือนที่ส่งเงินสมทบ โดยปรับค่าจ้างแต่ละเดือนเป็นคะแนนบำนาญ ซึ่งคำนวณจากค่าจ้างของผู้ประกันตนเทียบกับค่าจ้างอ้างอิง (ค่าจ้างเฉลี่ยของผู้ประกันตนตามมาตรา 33)
- จัดทำกติกาการเปลี่ยนผ่าน หากสูตรใหม่ให้ผลน้อยกว่าสูตรเดิม จะมีการชดเชยส่วนต่างเป็นเวลา 5 ปี โดยปีแรกชดเชย 100% และลดลงปีละ 20% จนถึงปีที่ 5
- ผู้ที่รับบำนาญอยู่แล้ว หากคำนวณใหม่แล้วได้จำนวนมากขึ้น จะปรับเพิ่มให้ตั้งแต่เดือนถัดไป
- การดำเนินการปรับสูตรบำนาญใหม่ จะทำควบคู่กับการปรับวิธีการคำนวณอัตราบำนาญรายเดือน
นางสาวบุปผา กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้านและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
กำหนดรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานประกันสังคมจึงกำหนดจัดการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 เกี่ยวกับการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพ ระหว่างวันที่ 1–17 ตุลาคม 2568 ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่
- ระบบกลางกฎหมาย www.law.go.th
- แอปพลิเคชัน Line Official Account ของสำนักงานประกันสังคม
- การแสดงความคิดเห็น ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา
- การประชุมเสวนาในหัวข้อ “ทำไมต้องเป็นบำนาญสูตร CARE” ในวันที่ 10 ตุลาคม 2568 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก โดยผู้ประกันตนที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code ที่สำนักงานประกันสังคมจัดเตรียมไว้
“ขอเชิญผู้ประกันตนทั้งมาตรา 33 และมาตรา 39 เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบบำนาญชราภาพให้มีความมั่นคง ยั่งยืน และเป็นธรรมต่อผู้ประกันตนทุกคน” เลขาธิการ สปส. กล่าว
สำหรับหลักการของการปรับสูตรการคำนวณบำนาญ
สำหรับหลักการของการปรับสูตรการคำนวณบำนาญชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ข้อมูลจากเว็บไซต์ law.go.th ระบุไว้ดังนี้
1. ปรับวิธีการคำนวณเงินบำเหน็จชราภาพสำหรับผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบต่ำกว่า 12 เดือน
ปัจจุบัน : จ่ายเท่ากับจำนวนเงินสมทบของผู้ประกันตน
ข้อเสนอใหม่ : จ่ายเท่ากับจำนวนเงินสมทบของผู้ประกันตนและของนายจ้างพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งคำนวณเหมือนกับผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบ 12 เดือนขึ้นไป
2. ปรับวิธีการคำนวณอัตราบำนาญสำหรับการคำนวณบำนาญชราภาพในกรณีผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน
ปัจจุบัน : มีการปรับเพิ่มอัตราบำนาญในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาที่จ่ายเงินสมทบครบทุก 12 เดือน
ตัวอย่าง ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 200 เดือน
- จะได้รับอัตราบำนาญพื้นฐานร้อยละ 20 สำหรับ 180 เดือนแรก
- ส่วนอีก 20 เดือนที่เหลือ ในทุก ๆ 12 เดือน จะได้รับอัตราบำนาญเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ดังนั้น จะเหลือเศษของเดือน (20-12) อีก 8 เดือน ซึ่งจะไม่นำมาคำนวณเป็นอัตราบำนาญที่เพิ่มให้
ดังนั้น ผู้ประกันตนรายนี้จึงได้รับอัตราบำนาญเท่ากับ (20 + 1.5) ร้อยละ 21.5
ข้อเสนอใหม่ : ปรับเพิ่มอัตราบำนาญตามเดือนที่ส่งเงินสมทบเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 0.125 ต่อเดือน (ไม่ตัดเศษเดือนทิ้ง)
ตัวอย่าง ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 200 เดือน
- จะได้รับอัตราบำนาญพื้นฐานร้อยละ 20 สำหรับ 180 เดือนแรก
- ส่วนอีก 20 เดือนที่เหลือ ให้คำนวณอัตราบำนาญโดยนำ 20 (เดือน) x 0.125 (1 ใน 12 เดือน ของ 1.5) จะได้เท่ากับร้อยละ 2.5
ดังนั้น ผู้ประกันตนรายนี้จะได้รับอัตราบำนาญเท่ากับ (20 + 2.5) ร้อยละ 22.5
3. ปรับวิธีคำนวณฐานค่าจ้างสำหรับคำนวณเงินบำนาญ
ปัจจุบัน : คำนวณจากค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายที่นำส่งเงินสมทบ
ข้อเสนอใหม่ : คำนวณจากค่าจ้างเฉลี่ยทุกเดือนที่ส่งเงินสมทบ โดยปรับค่าจ้างในอดีตทุกเดือนเป็นค่าเงินปัจจุบันก่อนมาเฉลี่ย (Career Average Revalue Earnings: CARE)
4.การชดเชย
4.1 สำหรับผู้ที่กำลังจะเริ่มรับบำนาญและพบว่าได้รับบำนาญลดลง กำหนดช่วงเปลี่ยนผ่านระยะ 5 ปี โดย
- ผู้ที่เกษียณภายในปีแรกหลังปรับสูตรบำนาญ หากสูตรใหม่ได้น้อยกว่าสูตรเก่า ให้ชดเชยส่วนต่าง 100%
- ผู้ที่เกษียณปีที่ 2 ชดเชย 80%
- ผู้ที่เกษียณปีที่ 3 ชดเชย 60%
- ผู้ที่เกษียณปีที่ 4 ชดเชย 40%
- ผู้ที่เกษียณปีที่ 5 ชดเชย 20%
เช่น ผู้ที่เกษียณปีที่ 2 หลังออกกฎหมาย หากคำนวณสูตรเดิมได้ 5,000 บาท แต่สูตรใหม่ได้ 4,000 บาท (ลดลง 1,000 บาท) จะได้ชดเชย 800 บาท รวมได้บำนาญ 4,800 บาท
4.2 สำหรับผู้รับบำนาญอยู่ เมื่อคำนวณบำนาญใหม่ให้ผู้ที่รับบำนาญอยู่แล้ว หากคำนวณใหม่แล้วเพิ่มขึ้นให้ปรับเพิ่มบำนาญตามสูตรใหม่ในเดือนถัดไป ไม่มีการชดเชยย้อนหลังในเดือนที่ได้รับบำนาญไปแล้ว
ทั้งนี้มีเว็บไซต์สำหรับคำนวณค่าบำนาญสูตร CARE ประชาชนสามารถเข้าไปคำนวณเพื่อทราบบำนาญที่ตนเองจะได้รับด้วย
การคำนวณค่าบำนาญสูตร CARE