สัตวแพทย์ เผยอาการ มเหสี สิงโตทำร้ายเด็ก พบถุงน้ำที่ขาหน้าทั้ง2ข้าง-หน้าผากเป็นแผล

สัตวแพทย์ เผยอาการ มเหสี สิงโตทำร้ายเด็ก พบถุงน้ำที่ขาหน้าทั้ง 2 ข้าง-หน้าผากเป็นแผล
เมื่อวันที่ 6 ต.ค. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากนายมานะ เพิ่มพูล ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า กรณีสิงโตกัดเด็ก ผลการตรวจสอบสิงโต เป็นสิงโตเพศเมีย 1 ตัว อายุประมาณ 1 ปี 2 เดือน มีการฝังไมโครชิป (900115004392995) ตรงตามใบรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุม ความไม่แข็งแรงของกรง เจ้าหน้าที่เคยตรวจสอบสถานที่ครอบครองเมื่อ 23 ก.ย. 68 และพบว่า กรงเลี้ยงยังไม่มีความแข็งแรงเพียงพอ จึงสั่งให้นายปริญญาปรับปรุงแก้ไขภายใน 30 วัน และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน เนื่องจากสถานที่ครอบครองยังไม่แข็งแรงพอ คณะเจ้าหน้าที่พิจารณาเคลื่อนย้ายสิงโตไปดูแลที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี นายปริญญาให้ความยินยอม และยินยอมจ่ายค่าเลี้ยงดู, ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่เห็นว่าการที่นายปริญญาปล่อยให้สิงโตหลุดออกมาทำร้ายประชาชน เป็นความผิดตามกฎหมาย พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 มาตรา 15 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งหรือปล่อยเป็นอิสระซึ่งสัตว์ป่าควบคุม หรือกระทำการใดๆ ให้สัตว์ป่าพ้นจากการดูแล ซึ่งผู้กระทำผิดจะต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มีบทลงโทษตามมาตรา 91) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 377 ปล่อยปละละเลยให้สัตว์ดุร้ายเที่ยวไปโดยลำพังในประการที่อาจทำอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์มอบหมายให้ นายประวุธ เปรมปรีดิ์ นำบันทึกแจ้งความดำเนินคดีกับนายปริญญา ภาคภูมิ และดำเนินการ อายัดสิงโต และเคลื่อนย้ายนำไปดูแลที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวากแล้ว
สพญ.ณฐนน ปานเพ็ชร นายสัตวแพทย์ชำนาญการ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก และศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก รายงานการตรวจสุขภาพเบื้องต้นของลูกสิงโต เพศเมีย ชื่อ มเหสี
- เมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา สัตว์มีอาการหอบหายใจ สัตวแพทย์จึงทำการลดอุณหภูมิร่างกาย ให้แก่สัตว์ ต่อมาวันนี้พบว่าหายใจปกติ
- บริเวณข้อศอก ของขาหน้าทั้งสองข้าง พบถุงน้ำ เกิดจากการกดทับของปุ่มกระดูกกับวัสดุที่แข็งเป็นประจำ ซึ่งจะต้องทำการรักษาต่อไป
- บริเวณหน้าผากพบแผลเล็กน้อย
- บริเวณอื่นๆ ของร่างกายไม่พบบาดแผล
- เวลา 12.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ทำการให้อาหารลูกสิงโต จากการตรวจสอบพบว่า ลูกสิงโตสามารถกินอาหารแต่ยังกินอาหารไม่หมด อาหารที่ให้ประกอบไปด้วย เนื้อวัว, โครงไก่, อกไก่, เนื้อหมู
ทั้งนี้ลูกสิงโตมเหสี ยังคงต้องได้รับการกักโรคไว้ในกรงเลี้ยงเป็นระยะเวลา 7 วัน จึงสามารถปล่อยเดินเล่นในโซนที่เป็นคอก (สนาม) ได้