ษัษฐรัมย์ ขออย่าใช้อคติ ล้มบำนาญ สูตร CARE ย้ำช่วยคืนความเป็นธรรม ไม่ว่าเลือกพรรคไหน

ษัษฐรัมย์ ขอความเห็นใจ อย่าใช้อคติทางการเมืองทำลายระบบบำนาญประกันสังคม สูตร CARE ย้ำช่วยคืนความเป็นธรรม ไม่ว่าเคยเลือกพรรคไหน ล้วนได้รับความเท่าเทียม
จากกรณีสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับสูตรคำนวณใหม่ สูตร CARE (Career Average Revalued Earnings) ตั้งแต่วันที่ 1-17 ตุลาคม 2568 ผ่านช่องทางระบบกลางทางกฎหมาย และ Line OA สำนักงานประกันสังคม
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม นายษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี กรรมการประกันสังคม ระบุทางเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงการปรับสูตรคำนวณใหม่ สูตร CARE ความว่า ผมเดินทางไปหลายจังหวัดเพื่อพบปะพูดคุยกับผู้คน คนธรรมดาแบบพวกเรา คนที่เคยมีความฝัน คนที่ปรารถนาที่จะมีข้าวกิน มีที่นอนอุ่น และดูแลคนที่เรารัก คนธรรมดาแบบพวกเรา
การจ่ายเงินประกันสังคมก็คือการจ่ายภาษีประเภทหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่ออกแบบสวัสดิการของแต่ละคน แต่สูตรบำนาญที่คิดเมื่อปี 2542 และไม่มีคนเคยใช้เลยจนกระทั่งปี 2557 มันเต็มไปด้วยปัญหามากมาย มีคนที่ทุกข์ระทม กินไม่ได้นอนไม่หลับ การพยายามแก้ไขเกิดขึ้นต่อเนื่อง แต่การรัฐประหารปี 2557 ตั้งบอร์ดที่ขาดแรงจูงใจจะแก้ไขอะไรมาเป็นเวลา 9 ปี
ความทุกข์ร้อนจึงไม่หายไปไหน
ที่เชียงใหม่มีผู้ประกันตนเปิดแอพพ์ให้ผมดูว่าเขามีเงินสมทบเกือบสองแสน แต่ได้บำนาญ 1,700 บาท ขณะที่บางคนสมทบแค่ 70,000 บาท แต่ได้บำนาญ 4,000 บาท
คุณป้าที่ปริ้นท์เงินเดือนจากประกันสังคมขอให้เรากรอกข้อมูลให้ บำนาญที่เพิ่มขึ้นหลักพัน มันคือแววตาแห่งความหวัง ความหวังสุดท้ายของชีวิต
ผมพบปะผู้คนมากมาย หลากหลายความเชื่อทางอุดมการณ์หลากหลายพรรคการเมืองที่สนับสนุน แต่เรามีความฝันและชีวิตแบบเดียวกัน โดนแทงเลือดก็สีแดง ไม่กินข้าวก็หิว เสียใจเมื่อเราดูแลคนที่เรารักไม่ได้ และเงินบำนาญคือสิ่งที่มีค่าสำหรับชีวิตพวกเรา
มันเป็นเรื่องอำมหิตอย่างมากหากใช้อคติทางการเมือง เพื่อพยายามทำลายสูตรบำนาญที่ทำให้คน 570,000 คน จาก 800,000 คนที่รับบำนาญอยู่มีชีวิตที่ดีขึ้น และบำนาญที่เพิ่มขึ้นอีกเฉลี่ย 7% ผมขอความเห็นใจจากทุกกลุ่มก้อน ทุกคติทางการเมือง ขอความเป็นมนุษย์ขอความเห็นอกเห็นใจ ที่จะมีต่อคนที่ได้รับความไม่เป็นธรรม
สูตรบำนาญนี้จะคืนความเป็นธรรม ไม่ว่าคุณจะเคยเลือกพรรคเพื่อไทย ก้าวไกล พลังประชารัฐ ภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์ ฯลฯ เราล้วนเท่าเทียมกัน มันคือการยืนยันความเป็นมนุษย์ของเรา มนุษย์ที่ยังรู้สึกรู้สากับความเจ็บปวดทุกข์ร้อนของผู้อื่น