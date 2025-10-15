ตรีนุช สั่งประกันสังคมตรวจสอบ หาสาเหตุเว็บประชาพิจารณ์ บำนาญสูตร Care ถูกบอทโจมตี

‘ตรีนุช’ รมว.แรงงาน สั่งเลขาฯสปส. ตรวจสอบ ปมเว็บประชาพิจารณ์บำนาญสูตร Care ถูกบอทโจมตี ด้านประกันสังคมจ่อหารือฝ่ายกฎหมาย
จากกรณีที่พรรคประชาชน (ปชน.) ออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงเว็บไซต์การทำประชาพิจารณ์บำนาญชราภาพ “สูตร CARE” ของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) โดยตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีการใช้ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (IO) หรือการยิงบอทเข้ามาโจมตีระบบ หลังพบความผิดปกติว่ามีผู้เข้าไปทำแบบประชาพิจารณ์จำนวนมากกว่า 900 คน ภายในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้ว ซึ่งขณะนี้ได้มีข้อสั่งการไปยัง น.ส.บุปผา เรืองสุด เลขาธิการ สปส. ไปเรียบร้อยแล้ว เพื่อเร่งดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุว่าเกิดเหตุอะไรขึ้น
ขณะที่นางนิยดา เสนีย์มโนมัย รองเลขาธิการ สปส. กล่าวว่า ประเด็นดังกล่าวยังจำเป็นต้องติดตามผลต่อไปอีกระยะหนึ่ง โดยจะมีการนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมของคณะอนุกรรมการศึกษาและปรับปรุงสูตรการคำนวณบำนาญชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 (เฉพาะกิจ) เพื่อหารือรายละเอียดและแนวทางต่อไป
“เนื่องจากเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับการประชาพิจารณ์เป็นเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย (law.go.th) จึงจำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ของ สปส.ประสานกับทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อตรวจสอบว่ามีระบบหรือวิธีการยืนยันตัวตนของผู้เข้าร่วมทำประชาพิจารณ์หรือไม่ โดยเว็บไซต์ดังกล่าวใช้รูปแบบการตอบแบบสอบถามผ่าน Google Form ซึ่งอาจต้องมีการหารือรายละเอียดกับทางทีมกฎหมายต่อไป” นางนิยดากล่าว
เมื่อถามถึงกระแสว่ามีผู้พยายามล้มการทำประชาพิจารณ์บำนาญชราภาพสูตร Care นางนิยดากล่าวว่า เรื่องดังกล่าวอาจเกิดจากความคิดเห็นที่แตกต่างของแต่ละฝ่าย เนื่องจากสูตรการคำนวณมีความซับซ้อนและเข้าใจได้ยาก หากผู้ที่เข้าร่วมประชาพิจารณ์ไม่ได้ศึกษารายละเอียดหรือขั้นตอนการคำนวณเองก็อาจเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ โดยย้ำว่า สปส.เห็นว่าการอธิบายสูตรดังกล่าวมีความยากพอสมควร
นางนิยดากล่าวอีกว่า จะต้องมีการเปิดประชาพิจารณ์จนครบกำหนด (วันที่ 17 ตุลาคม 2568) จากนั้นจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ (เฉพาะกิจ) อีกครั้ง เพื่อสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประชาพิจารณ์ ทั้งนี้ หากในระหว่างนี้มีผู้ประกันตนหรือประชาชนที่ติดขัดหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคำนวณสูตรบำนาญ สปส. พร้อมชี้แจงให้ข้อมูลเพิ่มเติม