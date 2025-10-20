เผยสิทธิประโยชน์ แรงงานไทยเสียชีวิตเหตุไม่สงบอิสราเอล รับเงินประกันภัย-ประกันสังคม

เปิดสิทธิประโยชน์ 2 ร่างแรงงานไทยเสียชีวิตเหตุไม่สงบอิสราเอล รับเงินประกันภัย-ประกันสังคม
ความคืบหน้ากรณีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ระบุว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศออิสราเอล ได้รับรายงานเบื้องต้นจากทางการอิสราเอลเกี่ยวกับสถานะล่าสุดของการพบและส่งคืนร่างคนไทยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 และยืนยันกลุ่มฮามาสได้เริ่มการส่งคืนร่างผู้เสียชีวิตที่เหลือจากฉนวนกาซา ซึ่งขณะนี้พบว่าหนึ่งในร่างผู้เสียชีวิตคือ นายสนธยา อัครศรี 1 ในอีก 2 ร่างคนไทยที่เหลืออยู่นั้น
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงแรงงานได้เปิดเผยรายละเอียดการรับผลประโยชน์ของทายาทแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในรัฐอิสราเอล จำนวน 2 ราย ซึ่งได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ว่าเสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566
โดย 1.นายสนธยา อัครศรี (MR.Sonthaya Oakkharasri) ภูมิลำเนา อ.บ้านพร้าว จ.หนองบัวลำภู สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับคือ เงินชดเชยจากสถาบันประกันภัยอิสราเอล ซึ่งทายาทยื่นขอรับสิทธิประโยชน์เรียบร้อยแล้ว, เงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ้าง (ปิซูอิม) สนร.ประสานติดตาม, กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนงานในต่างประเทศกรณีเสียชีวิตในต่างประเทศ 40,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการจัดการศพเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 40,000 บาท สถานะเป็นสมาชิกกองทุนฯ และสิทธิประโยชน์ประกันสังคม (ไทย) ซึ่งทายาทได้รับเงินทดแทนกรณีชราภาพแล้วเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 จำนวน 10,042.16 บาท
2.นายสุทธิศักดิ์ รินทลักษ์ (MR.Sudhtisak Rinthalak) ภูมิลำเนา อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ อาทิ เงินชดเชยจากสถาบันประกันภัยอิสราเอล ซึ่งทายาทยื่นขอรับสิทธิประโยชน์เรียบร้อยแล้ว, เงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ้าง (ปิซูอิม) สนร.ประสานติดตาม, กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนงานในต่างประเทศกรณีเสียชีวิตในต่างประเทศ 40,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการจัดการศพเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 40,000 บาท สถานะเป็นสมาชิกกองทุนฯ และสิทธิประโยชน์ประกันสังคม (ไทย) ทายาทได้รับเงินทดแทนกรณีชราภาพแล้วเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 จำนวน 46,832.25 บาท