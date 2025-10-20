อิสราเอล ยืนยันร่าง ‘ตัวประกันไทย’ เตรียมส่งคืนมาตุภูมิ ‘ตรีนุช’ เสียใจ สั่งลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัว

‘ตรีนุช’ เสียใจพบร่างตัวประกันไทยเสียชีวิตในอิสราเอล กำชับติดตามสิทธิประโยชน์ สั่ง 5 เสือแรงงานลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัว
ตัวประกันไทย – เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 19 ตุลาคม 2568 ฝ่ายแรงงานฯ อิสราเอล ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เกี่ยวกับการส่งคืนร่างคนไทยที่เสียชีวิตจากการที่กลุ่มฮามาสได้จับเป็นตัวประกัน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยได้รับรายงานว่า ทางการอิสราเอลได้รับการส่งคืนร่าง นายสนธยา อัครศรี อายุ 30 ปี ภูมิลำเนา จังหวัดหนองบัวลำภู
“ขณะนี้ ทางการอิสราเอลได้ยืนยันร่างของนายสนธยาแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดส่งร่างให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ อิสราเอล จัดพิธีการส่งร่างกลับประเทศไทยต่อไป ขณะเดียวกัน ปลัดกระทรวงแรงงานก็ได้สั่งการให้ 5 เสือแรงงานในพื้นที่ ลงไปพบญาติพี่น้องเพื่อช่วยเหลือครอบครัวอย่างเต็มที่” นางสาวตรีนุชกล่าว
นางสาวตรีนุชกล่าวต่อไปว่า โดยสิทธิประโยชน์ที่แรงงานจะได้รับ ประกอบด้วย
1.เงินชดเชยจากสถาบันประกันภัยอิสราเอล ทายาทได้รับสิทธิประโยชน์เงินชดเชยรายเดือนทุกเดือน (ประมาณ 70,000 บาท ขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน)
2.เงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ้าง (ปิซูอิม) อยู่ระหว่าง สำนักงานแรงงานจังหวัด ดำเนินการขอรับเอกสารจากทายาท
3.กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนงานในต่างประเทศ กรณีเสียชีวิตในต่างประเทศ 40,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการจัดการศพเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 40,000 บาท ซึ่งในส่วนนี้ทายาทได้รับเงินแล้ว เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2567
4.สิทธิประโยชน์ประกันสังคม (ไทย) ทายาทได้รับเงินทดแทนกรณีชราภาพแล้ว จำนวน 10,042.16 บาท เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2567
“ทั้งนี้ ส่งผลให้แรงงานไทยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลจากการโจมตีของกลุ่มฮามาส เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 รวมทั้งสิ้น 42 ราย ส่งร่างกลับประเทศไทยแล้ว 40 ราย และอยู่ระหว่างการส่งร่างกลับอีก 2 ราย (โดย 1 ราย ได้รับร่างแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งร่างกลับประเทศไทย)” นางสาวตรีนุชกล่าว