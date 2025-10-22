จักรพล แจงข่าว พ่อค้าหมูปิ้งไก่ปิ้ง อาจโดนค่าปรับเป็นล้านจาก พ.ร.บ.อากาศสะอาด ยันรายย่อยไม่เกี่ยว
กรณีตั้งร้านขายไก่ปิ้งโดยไม่ได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากท้องถิ่นก่อให้เกิดเหตุรำคาญต่อชาวบ้านข้างเคียงถูกเทศบาลปากเกร็ดเรียกเก็บเงินค่าปรับ 159,000 บาท โดยให้ชำระภายใน 30 วัน ฐานประกอบการสถานที่จำหน่าย หรือสะสมอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และยังฝ่าฝืนคำสั่งซ้ำ
ต่อมา นายสนธิ คชวัฒน์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย ออกมาให้ข้อมูลว่า หาก พ.ร.บ.อากาศสะอาด ซึ่งผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา(ส.ส.) หากผ่าน ผู้ที่ไม่ทำตามกฎหมายเช่นกรณีนี้ อาจจะต้องถูกปรับเป็นล้านนั้น
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม อดีตประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.อากาศสะอาด โพสต์ชี้แจง
จากที่มีนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ออกมาเเสดงข้อกังวลเรื่องการค้าขายของพ่อค้าหมูปิ้ง-ไก่ปิ้ง ว่า จะต้องโดนปรับจาก พ.ร.บ.อากาศสะอาด เป็นแสนเป็นล้านหรือไม่ จากการประกอบอาชีพที่มีการปล่อยควัน
ผมขอเรียนว่า พ.ร.บ.อากาศสะอาดมีการกำหนดประเภทรายการ ชนิด สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศต่อรัฐมนตรีครับ ซึ่งคณะกรรมการเศรษฐศาสตร์จะเป็นผู้เสนอ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 23/7 (2)
รวมทั้งในหมวด 6 ส่วนที่ 2 เรื่องค่าธรรมเนียมเพื่ออากาศสะอาด ที่มาตรา 68/3 มีการกำหนดอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ผู้นำเข้าตามกฎหมายว่าด้วยกฎหมายศุลกากร หรือผู้ประกอบการ สำหรับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมอากาศ เช่น เครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำมัน ก๊าซ ถ่านหิน เชื้อเพลิงฟอสซิล หรือสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มีแนวโน้มสูงในการระบายสารมลพิษทางอากาศตามคำแนะนำของคณะกรรมการเศรษฐศาสตร์ และจะมีการออกกฎหมายลำดับรอง เช่น ประกาศเรื่องการกำหนดประเภท รายการ ชนิด ขนาดของสินค้า ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ซึ่งแน่นอนว่าไม่รวมผู้ประกอบการรายย่อยอย่างหมูปื้ง ไก่ย่าง เพราะเราเน้นผู้ที่ปล่อยสารมลพิษสูง และเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ครับ
ขอให้ผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้ารายย่อย สบายใจในตรงนี้ว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้จะกำหนดประเภทกิจการที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่ออากาศสะอาดอย่างเหมาะสมครับ