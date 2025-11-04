ประกันสังคม เร่งช่วยทายาทหญิงไทย ดับปริศนาในห้องพัก ย่านปอยเปต จ่ายบำเหน็จกว่า1.9หมื่น

ประกันสังคม เร่งช่วยทายาทหญิงไทย เสียชีวิตปริศนาห้องพัก ย่านปอยเปต จ่ายบำเหน็จกว่า 1.9 หมื่นบาท
ปลัดแรงงานสั่งประกันสังคมเร่งช่วยเหลือทายาทหญิงไทยเสียชีวิตปริศนาภายในห้องพักย่านปอยเปต ประเทศกัมพูชา มอบบำเหน็จกว่า 1.9 หมื่นบาท
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 พบหญิงไทยเสียชีวิตปริศนาอยู่ในห้องพักแห่งหนึ่งเมืองปอยเปต จังหวัดบันเตียเมนเจย ประเทศกัมพูชานั้น
อ่านข่าว – สลด หญิงไทย เสียชีวิตในปอยเปต อีกราย ทิ้งข้อความสุดท้าย “รู้สึกไม่ปลอดภัย”
พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยในกรณีดังกล่าว พร้อมสั่งการให้ สำนักงานประกันสังคม เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมให้การช่วยเหลือทายาทผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงแรงงานที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องผู้ใช้แรงงานโดยเร่งด่วน
โดยในวันนี้ นายฤทธิรงค์ เดชชำนาญ ประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว และนางสาวรมิตา จิรเดชาฉัตร หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว สาขาอรัญประเทศ เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้การช่วยเหลือทายาทผู้เสียชีวิต ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลทราบชื่อ นางสาวสุธาทิพย์ สุขรอด อายุ 28 ปี เป็นชาวอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เคยมีสถานะเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39
โดยสิทธิที่จะได้รับจากกองทุนประกันสังคม เป็นเงินบำเหน็จชราภาพ จำนวน 19,408.68 บาท ยังไม่รวมดอกผล จ่ายให้ทายาทตามกฎหมาย
ในวันเดียวกัน นายสมศักดิ์ โยชน์เมืองไพร ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้เสียชีวิต เพื่อแสดงความเสียใจและให้กำลังใจ พร้อมแจ้งข้อมูลและประสานอำนวยความสะดวกเพื่อให้ความช่วยเหลือทายาทให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย
ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานตามภารกิจในการดูแลผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านสิทธิประโยชน์และการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกันตนและครอบครัวอย่างเต็มที่ รวดเร็ว และทั่วถึง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกันตนมั่นใจในระบบประกันสังคม ว่าสามารถเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตได้ในทุกช่วงเวลา