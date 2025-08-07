หลวงพ่ออลงกต สั่งปิดบัญชีหมอบี แนะบริจาคตรงเข้าวัด ขอรวบรวมหลักฐาน ถ้าผิด ฟ้องแน่

หลวงพ่ออลงกต สั่งปิดบัญชีรับบริจาคของหมอบี แนะญาติโยมบริจาควัดโดยตรงหรือผ่าน e-Donation ย้ำรวบรวมหลักฐาน ถ้าผิดจริง จะดำเนินคดี
เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 7 สิงหาคม ที่ห้องประชุม 1 ภายในวัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ หลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ แถลงข่าวกรณีที่นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ “หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ” เกี่ยวพันกับเงินบริจาควัด โดยมีพระครูสิริจริยาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระครูวิธานธรรมวิสุทธิ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วยนายวีระ จำลอง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (ผอ.พศจ.) ลพบุรี ทนายเกิดผล แก้วเกิด พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักพระพุทธศาสนา จังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนของ สภา.เมืองลพบุรี เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวด้วย
หลวงพ่ออลงกต เปิดเผยถึงระเบียบบริหารจัดการเงินของบัญชีวัด โดย
คณะกรรมการมีความเห็นว่าบัญชีต่างๆ ที่เปิดขึ้นมาแล้ว จะให้เหลือเฉพาะที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กำหนด คือเป็นระบบ e-Donation หรือระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแล้วที่จะให้ญาติโยมทำบุญผ่านระบบโดยตรง รายการที่ทำบุญมาทุกรายการจะมีระบบฐานข้อมูลที่ชัดเจน คือใครบริจาคมากน้อย จะมีชื่อ สกุล และสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ ซึ่งทางกรมสรรพากรก็เข้ามาดูฐานข้อมูลของวัดได้ว่าคนนี้บริจาคจริงหรือไม่ เป็นบัญชีสาธารณกุศลว่าใครมีความประสงค์จะเข้ามารับการสงเคราะห์
“จะเป็นบัญชีหลักที่ช่วยเหลือประชาชน โดยที่หลวงพ่อก็ไม่ได้ไปแตะต้องเงินดังกล่าว ขอฝากสื่อมวลชนว่าวัดพระบาทน้ำพุได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่พศ.มีคำสั่งมาให้เราปฏิบัติ และตอนนี้ใครจะบริจาคก็จะเข้าวัดหมด และขอย้ำว่าอย่าบริจาคเข้าบัญชีบุคคลทั่วไป เพราะบัญชีที่รับบริจาคโดยบุคคล หลวงพ่อสั่งให้ปิดแล้ว และถ้าใครจะมาขอเปิดใหม่ก็จะไม่อนุญาตให้เปิดอีกแล้ว ดังนั้นหากใครจะบริจาคก็ขอเจริญพรให้บริจาคตรงที่วัดเลย” หลวงพ่ออลงกต กล่าว และว่า ตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อฟ้องหมอบี แต่ขอปรึกษาทนายและกรรมการวัดก่อน ถ้าพบความผิดจริง ยืนยันว่าดำเนินคดีแน่นอน
ส่วนที่ถามที่มีกระแสในโซเชียลว่าหมอบีนำเงินบริจาคไปซื้อ รถ บ้าน กระเป๋าแบรนด์เนมนั้น หลวงพ่ออลงกต ตอบว่า ไม่รู้เรื่อง
