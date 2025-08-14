พระครู ป. เจ้าอาวาสวัดที่เชียงราย ยันไม่ใช่คนในคลิปฉันบวบ ส่งพฐ.พิสูจน์คลิปต่อ ถ้าใช่ผิดถึงขั้นปาราชิก

สำนักพุทธสอบเข้ม กรณีคลิปหลุดพระฉันบวบ ปฏิเสธไม่ไช่คนคลิป
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานกรณีคลิปวิดีโอถูกระบุว่าเป็นพระ ซึ่งดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสในพื้นที่ ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย ขณะมีกิจกรรมทางเพศกับชายรายหนึ่ง เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตกตะลึงและไม่พอใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่อย่างมาก โดยสาเหตุตามที่มีการเผยแพร่ระบุว่าเกิดจากพิษรักแรงหึง น่าจะเกิดจากผู้ใหญ่บ้าน LGBTQ และเป็นมัคนายกวัด แฉคลิปเจ้าอาวาสวัดดังเชียงรายฉันบวบ เพราะไปสนิทชิดเชื้อกับพระลูกวัด
ล่าสุดเวลา 16.00 น. วันที่ 14 สิงหาคม ที่วัดศรีบุญเรือง ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ศูนย์ปฏิบัติการพระวินยาธิการประจำอำเภอเมืองเชียงราย มีรายงานว่า พระครูสิริธรรมนิวิฐ เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย และเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง พระครูสุวิทย์ธรรมโฆสิต รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าคณะตำบลแม่ข้าวต้ม เขต 1-3 นายโสไกร ใจหมั้น ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย และผู้เกี่ยวข้อง เชิญตัว พระครู ป. เจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งและเป็นอดีตเจ้าคณะตำบลแม่ข้าวต้ม เขต 2 ที่ปรากฏภาพในคลิปมาทำการสอบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบ
หลังพูดคุยกันนานกว่า 1 ชั่วโมง พระครูสุวิทย์ธรรมโฆสิต รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย เปิดเผยว่า ผลการสอบสวนในเบื้องต้น พระครู ป.ยอมรับว่าภาพนิ่งเป็นภาพของตนจริง ส่วนคลิปที่ปรากฏตามข่าว พระครู ป.ปฏิเสธว่าไม่ใช่คนในคลิป
เบื้องต้นตามมติในที่ประชุมได้ให้พระครู ป.ออกจากพื้นที่ไปก่อน ภายในวันพรุ่งนี้ (15 ส.ค.68) และจะส่งคลิปวิดีโอให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานทำการตรวจพิสูจน์ หากผลการตรวจสอบจาก พฐ.พบว่าเป็นคลิปจริงและเป็นพระตามในข่าว ก็จะมีโทษถึงขั้นปาราชิก
รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายกล่าวอีกว่า อยากฝากไปถึงผู้สื่อข่าวว่า ในการนำเสนอข่าวควรจะตรวจสอบให้แน่ชัด ไม่ควรหยิบโน่นมาผสมนี่ แล้วไปกล่าวหาผู้ไดผู้หนึ่ง มันเสียหายในภาพรวมของพระพุทธศาสนา ในเรื่องของภาพนิ่งก็จะมาพิจารณากันก่อนว่าพอจะอนุโลมกันได้หรือไม่อย่างไร โดยไม่ให้เกิดความเสียหาย หลังจากนี้คณะสงฆ์ก็จะพิจารณาโทษไปตามหลักพระธรรมวินัย ส่วนคลิปที่ปรากฏก็จะให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจพิสูจน์เพื่อความชัดเจนต่อไป