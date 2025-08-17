วัดบางคลาน ยังแตกเป็น 2 ก๊ก จัดงานบุญวันพระซ้ำซ้อน ชาวบ้านวอน พศจ.พิจิตรจัดการ

วัดบางคลาน ยังแบ่งออกเป็น 2 ก๊ก ทำบุญวันพระ แตกแยก แบ่งเป็น2 พวก
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.พิจิตร ว่า หลังจาก พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เดินทางมาที่วัดหิรัญญาราม หรือวัดบางคลาน พร้อมด้วยรักษาการเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เพื่อพูดคุยกับ พระครูพิสุทธิวรากร เจ้าอาวาสวัดบางคลาน ช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคม กระทั่งพระครูพิสุทธิวรากร มีหนังสือลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาส เบื้องต้นเพื่อให้ความวุ่นวายภายในวัดสงบลง
พร้อมกันนี้ มีการแต่งตั้ง พระอำนาจ มหาปัญโญ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม มีผลวันที่ 16 สิงหาคม บรรยากาศใรวัดเป็นไปด้วยความเงียบสงบ มีประชาชนเข้ามาทำบุญในวัดอย่างต่อเนื่อง
- พระครูพิสุทธิวรากร ยอมลาออก เจ้าอาวาสวัดบางคลาน หลังบิ๊กเต่าเจรจา 2 ชม. ชี้เหตุขาดคุณสมบัติบริหาร
- แต่งตั้ง พระอำนาจ มหาปัญโญ รักษาการเจ้าอาวาส วัดบางคลาน มีผลทันที 16 ส.ค.
ทั้งนี้ วันนี้ตรงกับวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 9 พระอำนาจจึงขึ้นศาลาทำบุญ พร้อมด้วยพระลูกวัด จำนวน 15 รูป มีประชาชนเข้ามาทำบุญอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ภายในวัดได้เกิดปัญหาการทำบุญซ้อน โดยมีพระ 1 รูป ซึ่งเป็นพระอยู่ในฝ่ายต่อต้านอดีตเจ้าอาวาสวัดรูปที่ลาออก ยังทำบุญบริเวณที่เก็บศพเจ้าอาวาส โดยประชาชนยังมองว่ากลุ่มอำนาจเก่ายังชอบสร้างความแตกแยก แต่ความจริงแล้วเป็นพระลูกวัดเหมือนกัน ควร ขึ้นมาทำบุญบนศาลาพร้อมกัน ไม่ใช่จัดกันคนละที่
ชาวบ้าน ต.บางคลาน กล่าวว่า หลังจากมีการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นพระที่อยู่ในวัดบางคลาน มองว่าก็ดี เพาะท่านอายุมากแล้วและเป็นคนบางคลาน มีอายุกว่า 20 พรรษา เชื่อว่าท่านน่าจะดูแลได้ แต่สิ่งที่น่าเป็นห่าวงคือวัดบางคลานชอบมีการทำบุญซ้อน รวมทั้งอดีตนักการเมืองชอบเข้ามา เกรงว่าจะเข้ามาสร้างความวุ่นวาย เกรงว่าจะเกิดปัญหาอีก ดั้งนั้น อยากฝากรักษาการเจ้าอาวาสวัด และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร เร่งช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วน ในฐานะชาวบ้านไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายในวัดบางคลานอีก