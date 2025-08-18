เจ้าคณะตำบล รับ ‘หลวงพ่ออลงกต’ แจ้งทางวาจา ลาออกเจ้าอาวาส ชี้ยังไม่มีหนังสือส่งมา เท่ากับยังไม่ลาออก

เจ้าคณะตำบล ยอมรับ ‘หลวงพ่ออลงกต’ แจ้งทางวาจา จะลาออกจากเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ชี้ยังไม่มีหนังสือส่งมา เท่ากับยังไม่ลาออก
จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก “โหนกระแส” และ “เรื่องเล่าเช้านี้” รายงานตรงกันว่า พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือหลวงพ่ออลงกต ประกาศลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ อ.เมืองลพบุรี หลังจากก่อนหน้านี้เคยเลื่อนการแถลงข่าวออกไปอย่างไม่มีกำหนด ท่ามกลางกระแสข่าวที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อมูลภายในวัดนั้น
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พระครูสุวัฒน์กิตติสาร เจ้าคณะตำบลเขาสามยอด ระบุว่า เบื้องต้นหลวงพ่ออลงกตได้แจ้งทางวาจาว่าอาจจะขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ โดยให้เหตุผลเพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อกรณีที่เกิดขึ้น
เจ้าคณะตำบลเขาสามยอดระบุว่า การลาออกจากตำแหน่งต้องมีการทำหนังสืออย่างเป็นทางการ พร้อมระบุเหตุผลในการลาออกจากตำแหน่ง ขณะนี้ยังไม่มีหนังสือส่งมาถึง เท่ากับว่ายังไม่มีการลาออก แม้จะแจ้งผ่านวาจาแล้วก็ตาม
อย่างไรก็ดี การลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ไม่มีผลกับการตรวจสอบ หรือผลในทางคดี โดยเป็นหน้าที่ของตำรวจในการดำเนินการ แต่เบื้องต้นจากการตรวจสอบบัญชีการเปิดรับบริจาคทั้ง 8 บัญชีของวัด พบว่าไม่ได้มีความผิดปกติแต่อย่างใด ทั้งนี้ ต้องรอสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้ตรวจสอบอีกครั้ง