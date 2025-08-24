แจง หลวงพ่ออลงกต เดิมชื่อ เกรียงไกร ชี้ เปิดบัญชีบริจาค ตรงคนตาย ต้องให้แบงก์ตรวจสอบ

กรมการปกครอง แจง หลวงพ่ออลงกต เดิมชื่อ เกรียงไกร เพ็ชรแก้ว ชี้ เปิดบัญชีพร้อมเพย์รับบริจาค ตรงคนตาย ต้องให้ธนาคารตรวจสอบ
จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่า หลวงพ่ออลงกต มีเลขประจำตัวประชาชนตรงกับนายอลงกต พลมุข ซึ่งเป็นบุคคลที่เสียชีวิตแล้ว
ต่อมากรมการปกครอง ชี้แจงว่า ตรวจสอบพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต พูลมุข : นามสกุล พูลมุข มีสระ อู) มีเลขประจำตัวประชาชนคนละหมายเลขกับนายอลงกต พลมุข (ผู้เสียชีวิตแล้ว) ยืนยันว่าบุคคลทั้งสองมิใช่บุคคลคนเดียวกัน และเลขประจำตัวประชาชนไม่ซ้ำกัน ดังนั้น ข่าวที่เผยแพร่ว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนของหลวงพ่ออลงกตตรงกับบุคคลที่เสียชีวิต จึงไม่เป็นความจริงนั้น
อ่าน : กรมการปกครอง ชี้แจง กรณีเลขบัตรประจำตัวประชาชน ของหลวง พ่ออลงกต
ต่อมากรมการปกครอง ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องนี้ผ่านเพจกรมการปกครอง ความว่า กรมการปกครอง ชี้แจง กรณีเลขประจำตัวประชาชนของหลวงพ่ออลงกต
จากการตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง พบว่า
1. เดิมหลวงพ่ออลงกตฯ ชื่อ เกรียงไกร เพ็ชรแก้ว ต่อมาปี 2552 เปลี่ยนชื่อเป็น อลงกต พูลมุข ทั้งนี้ พบหลักฐานการทำรายการบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายหลวงพ่อฯ ทุกรายการ โดยไม่มีการเปลี่ยนเลขประจำตัวประชาชน
2. ส่วนการออกใบสุทธิพระ ไม่ได้เป็นเอกสารราชการ ยืนยันตัวบุคคล ที่ออกโดย กรมการปกครอง
3. สำหรับ นายอลงกต พลมุข (ผู้เสียชีวิตแล้ว) พบหลักฐาน การทำรายการบัตรประจำตัวประชาชน เป็นรูปถ่าย นายอลงกต พลมุข บุคคลเดียว ไม่มีภาพใบหน้าบุคคลอื่น
ทั้งนี้ การเปิดพร้อมเพย์ เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ตาย ซึ่งตรงกับ บัญชีกองทุนอาทรประชานาถ เป็นการดำเนินการโดยธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองหมายเลขโทรศัพท์ 0-2791-7983