วัดชื่อดังขอเวลา 1-2 วัน รวมข้อมูล ก่อนแจงสื่อ ข้อกล่าวหาพระผู้ใหญ่โอนเงิน 12.2 ล้าน เผยเจ้าอาวาสยังออกบิณฑบาตปกติ ไม่ได้หนี แต่งดพบสื่อ
จากกรณี ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช ประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม เปิดเผยกรณีพระวัดดังใน จ.ปทุมธานี โอนเงินให้สีกา 4 ครั้ง รวมเป็นเงินกว่า 12.2 ล้านบาท พร้อมย้ำว่ามีหลักฐานอีกเยอะนั้น
เมื่อวันที่ 15 กันยายน ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่วัดแห่งหนึ่งใน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี บรรยากาศภายในวัดเป็นไปตามปกติ มีพระสงฆ์นั่งทำสมาธิ และมีลูกศิษย์เข้ามาทำบุญ หลังจากนั้นมีเจ้าหน้าที่วัดรายหนึ่งเดินเข้ามาหาทีมข่าว แล้วชี้แจงว่า เรื่องราวที่ทนายอนันต์ชัยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนั้น ทางวัดได้รับทราบเรื่องนี้แล้ว หลังจากนี้วัดขอเวลาอีก 1-2 วัน เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลและหลักฐานต่างๆ ก่อนจะแถลงข่าวชี้แจงต่อสื่อมวลชน แต่ก็ต้องรอความเหมาะสมด้วย เพราะตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อวัดออกมาแต่อย่างใด
ลูกศิษย์วัดรายหนึ่งเปิดเผยว่า เป็นลูกศิษย์ของวัดแห่งนี้มานานกว่า 9 ปีแล้ว หลังจากได้ยินข่าวนี้รู้สึกตกใจและมองว่ามันเกินจริงไป เพราะเจ้าอาวาสเป็นพระสงฆ์ที่เคร่งในการปฏิบัติมาก จึงไม่เชื่อว่าท่านจะมีพฤติกรรมแบบนั้น เชื่อว่าทางวัดมีพยานหลักฐานที่พร้อมเปิดเผยเช่นกัน
จากการตรวจสอบพบว่า เช้านี้เจ้าอาวาสวัดยังออกบิณฑบาตตามปกติ ไม่ได้หนีไปไหน และตอนนี้ก็ยังคงจำวัดตามปกติ แต่งดพบสื่อมวลชน