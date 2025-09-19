เปิดรายชื่อ 587 สำนักปฏิบัติธรรม ที่สำนักพุทธฯ รับรอง กทม.มี 4 แห่ง

เปิดรายชื่อ 587 สำนักปฏิบัติธรรม ที่สำนักพุทธฯ รับรอง ขรก.หญิงลาถือศีลได้ กทม.มี 4 แห่ง
สำนักปฏิบัติธรรม – จากกรณีมีการเผยแพร่ ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับรอง ได้ไม่ต่ำกว่า 1 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา ตามความเหมาะสม)นั้น
เปิดประกาศสำนักพุทธฯ ข้าราชการหญิง ลาถือศีล-ปฏิบัติธรรม ได้ 3 เดือน ไม่นับเป็นวันลา
ทั้งนี้ ในประกาศฯ ดังกล่าวยังได้ระบุถึง สำนักปฏิบัติธรรม ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้การรับรอง 587 แห่งทั่วประเทศ และอาทิ ในกรุงเทพมหานคร มี 4 แห่ง คือ วัดยานนาวา วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดพิชยญาติการาม และวัดโสมนัสวิหาร