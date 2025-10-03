ชาวบ้านกังขา ตั้งรักษาการเจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อโอภาสี ส่อไม่โปร่งใส พระชุดเดียวกับที่เคยร้องเรียน

ชาวบ้านบางมดร้องสื่อ ตั้งข้อสงสัยความโปร่งใสแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อโอภาสี กังขาทำไมไม่สอบถามความคิดเห็นชาวบ้านก่อน
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 3 ตุลาคม ที่วัดหลวงพ่อโอภาสี ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ ตัวแทนชาวบ้านรวมตัวร้องเรียนต่อสื่อมวลชน กรณีแต่งตั้ง รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดหลวงพ่อโอภาสีองค์ใหม่ โดยตั้งข้อสังเกตว่าการแต่งตั้งดังกล่าวไม่มีความชัดเจนและไม่ได้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา เจ้าคณะแขวงทุ่งครุมีคำสั่งให้ พระครูโอภาสวัชรานุกูล (สุชาติ ธมฺมสโร) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสในขณะนั้น พักจากตำแหน่ง หลังถูกชาวบ้านร้องเรียนไปยังเจ้าคณะกรุงเทพมหานครและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เรื่องการบริหารจัดการเงินวัดและความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสีกา
เพื่อไม่ให้กิจการทางศาสนาเสียหาย เจ้าคณะแขวงจึงอาศัยอำนาจตามข้อ 4 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 19 พ.ศ.2536 แต่งตั้ง พระครูโกศลปริยัตยานุกิจ (ธฤติ วิโรจโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชวรินทร์ เขตธนบุรี ให้มาทำหน้าที่รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อโอภาสี โดยมีอำนาจหน้าที่เสมือนเจ้าอาวาสอย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2568 เป็นต้นไป
ต่อมาวันที่ 3 ตุลาคม ตัวแทนชาวบ้านนำเอกสาร พร้อมรายชื่อผู้ที่เคยยื่นเรื่องก่อนหน้านี้กว่า 1,000 คน มายื่นต่อผู้สื่อข่าว พร้อมหลักฐานอ้างอิงเกี่ยวกับการยักยอกเงินทำบุญของรักษาการองค์เก่า และกรณีการให้ สีกา ซึ่งมีอักษรย่อ “ต.” เข้ามามีบทบาทในกิจการวัด ซึ่งขณะนี้บางส่วนอยู่ในชั้นศาล และบางคดีกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทำให้ชาวบ้านไม่พอใจคือกระบวนการแต่งตั้งรักษาการองค์ใหม่ ที่ไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า หรือสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังตั้งข้อสงสัยว่า เหตุใดไม่พิจารณาพระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ในวัด แต่กลับเชิญพระจากวัดอื่นมาดำรงตำแหน่งแทน แล้วยังทราบว่าเป็นพระสงฆ์ชุดพระสังฆาธิการเดิมที่เคยโดนร้องเรียนไปแล้ว กลับมาเป็นแทน ทั้งนี้ กังวลว่าอาจเข้าข่ายในกรณีแบบเดิมอีกครั้ง ซึ่งจะเล็งเห็นได้ถึงความไม่โปร่งใสแล้วไม่เปิดเผย และยังไม่มีความเป็นธรรมตามข้อเรียกร้องของประชาชน
ชาวบ้านย้ำว่า วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน จึงควรมีความโปร่งใสในการแต่งตั้งผู้บริหารกิจการสงฆ์ เพื่อไม่ให้เกิดข้อครหาหรือความขัดแย้ง พร้อมเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงเหตุผลอย่างชัดเจน เพื่อให้วัดและชาวบ้านสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขต่อไป