วัดชนะสงคราม แจง พระมหาอุเทน โดนภาคทัณฑ์ ไม่ใช่ถูกขับออกจากวัด

วัดชนะสงคราม แจง พระมหาอุเทน ถูกภาคทัณฑ์ ไม่ใช่ถูกขับออกจากวัด
จากกรณีที่มีข่าวลือ พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตโต วัดชนะสงคราม ถูกขับออกจากสังกัดวัดชนะคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ นั้น
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แหล่งข่าววัดชนะสงคราม ชี้แจงว่า คณะ 9 วัดชนะสงคราม ได้มีหนังสือตักเตือนพระมหาอุเทน ห้ามก่อวิวาทะและวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวของฆราวาสซ้ำอีก ต้องใช้คำว่า พระมหาอุเทน ละเมิดคำสั่งเจ้าคณะซ้ำ พระเถระปกครองจึงมีมติลงภาคทัณฑ์ไว้ มิใช่ขับออกจากวัด
การภาคทัณฑ์พระภิกษุ คือ การลงโทษสถานเบาที่สุดตามพระวินัย สำหรับพระภิกษุที่ละเมิดจริยาอย่างไม่ร้ายแรง
โดยผู้บังคับบัญชาเห็นว่ายังไม่ควรลงโทษถึงขั้นตำหนิโทษ สามารถสั่งลบล้างได้หากกลับประพฤติดี หรือให้ลงโทษสถานอื่นถัดขึ้นไปหากมีการละเมิดอีก โดยทั่วไปมีอายุ 1 ปี