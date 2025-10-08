ศาสนา

วัดชนะสงคราม แจง พระมหาอุเทน โดนภาคทัณฑ์ ไม่ใช่ถูกขับออกจากวัด

จากกรณีที่มีข่าวลือ พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตโต วัดชนะสงคราม ถูกขับออกจากสังกัดวัดชนะคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ นั้น

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แหล่งข่าววัดชนะสงคราม ชี้แจงว่า คณะ 9 วัดชนะสงคราม ได้มีหนังสือตักเตือนพระมหาอุเทน ห้ามก่อวิวาทะและวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวของฆราวาสซ้ำอีก ต้องใช้คำว่า พระมหาอุเทน ละเมิดคำสั่งเจ้าคณะซ้ำ พระเถระปกครองจึงมีมติลงภาคทัณฑ์ไว้ มิใช่ขับออกจากวัด

การภาคทัณฑ์พระภิกษุ คือ การลงโทษสถานเบาที่สุดตามพระวินัย สำหรับพระภิกษุที่ละเมิดจริยาอย่างไม่ร้ายแรง

โดยผู้บังคับบัญชาเห็นว่ายังไม่ควรลงโทษถึงขั้นตำหนิโทษ สามารถสั่งลบล้างได้หากกลับประพฤติดี หรือให้ลงโทษสถานอื่นถัดขึ้นไปหากมีการละเมิดอีก โดยทั่วไปมีอายุ 1 ปี

 

 

 

