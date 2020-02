อย่าหลงเชื่อ! ‘อ.เจษฎ์’ ยัน ‘ไวรัสโคโรนา’ ถูกตัดต่อพันธุกรรมผสม HIV เป็นอาวุธชีวภาพ ไม่เป็นความจริง

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “Jessada Denduangboripant” โดยระบุว่า ”

“เชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ไม่ได้ถูกตัดต่อพันธุกรรม ผสมกับเชื้อ HIV ครับ”

ตอนนี้มีการเผยแพร่ข้อความกันเยอะมาก ว่าสงสัยเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 จะเกิดจากการตัดต่อพันธุกรรมร่วมกับเชื้อ HIV ที่ก่อให้เกิดโรคเอดส์ ด้วยความตั้งใจให้กลายเป็นอาวุธชีวภาพ ทำลายล้างคนจีน !?

เรื่องนี้ไม่จริงนะครับ!! งานวิจัยที่เอามาอ้างกันนั้น ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์อย่างเป็นทางการ และผลงานวิจัยของเขาเองก็ไม่ได้มีอะไรแปลกพิสดาร จนทำให้เราคิดว่า เชื้อนี้จะเป็นอาวุธชีวภาพ !!

—–

(ต่อไป คือบทวิเคราะห์อย่างยาว ใครสนใจลองอ่านดูนะครับ)

1. มีกลุ่มนักวิจัยด้าน bioinformatics ในมหาวิทยาลัยเดลลี ประเทศอินเดีย เสนอบทความวิจัยแบบล่วงหน้า (คือยังไม่ได้ peer-reviewed หรือผ่านการตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์ จากนักวิจัยทีมอื่น) ลงในเว็บ bioRxiv ในชื่อว่า “Uncanny similarity of unique inserts in the 2019-nCoV spike protein to HIV-1 gp120 and Gag”

2. บทความนี้มีการนำเสนอการจัดเรียงลำดับพันธุกรรมของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 กับเชื้อโรคอื่นๆและระบุว่า พบความคล้ายคลึงกับบางส่วนของจีโนมเชื้อ HIV โดยผู้เขียนบอกว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นเองโดยสุ่ม … จนทำให้หลายคนอ่านแล้วคิดว่า ผู้เขียนต้องการสื่อว่า มันคืออาวุธชีวภาพ ใช่ไหม

3. จริงๆ สิ่งที่นักวิจัยกลุ่มนี้ได้ทำไป คือการเอาลำดับพันธุกรรมของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 จำนวน 28 สาย จากตัวอย่างคนไข้ 28 คน มาเรียงเทียบกับจีโนมของเชื้อโคโรนาไวรัสในค้างคาว ซึ่งเป็นญาติใกล้ชิดที่สุดของมัน โดยมีความเหมือนกัน 96%

4. แต่เชื้อในคนและในค้างคาวนั้น ก็มีประมาณ1200 คู่เบสที่แตกต่างกัน ซึ่งในนั้นถอดรหัสออกมากเป็นสายโปรตีนสั้นๆได้จำนวนหนึ่ง …. และสายโปรตีนที่แตกต่างกันนี้ มีอยู่ 4 ชุด (สั้นแค่ชุดละ 6 กรดอะมิโน) ที่แทรกเพิ่มขึ้นมาในช่วงโปรตีนที่ทำให้เกิด “หนาม spike” บนผิวของเชื้อ (หนามนี้ มีหน้าที่ทำให้เชื้อไวรัสสามารถแทรกผ่านเข้าไปในเซลล์ของผู้ติดเชื้อได้)

5. หลังจากผู้วิจัยได้ลองเอาลำดับโปรตีนพวกนี้ ไปทำเป็นแบบจำลอง 3 มิติ (ดูในรูป) ก็พบว่าโปรตีนช่วงสั้นๆ ดังกล่าว จะอยู่ที่บริเวณปลายยอดของหนาม … พวกเขาจึงทำการเทียบกับลำดับจีโนมของเชื้อไวรัสอื่นๆ ด้วยวิธี pBLAST กับฐานข้อมูลของ NCBI ทำให้พบว่ามันคล้ายกับโปรตีน gp120 และ Gag proteins ในเชื้อ HIV ที่ทำให้เกิดโรคเอดส์ในมนุษย์

6. แต่ๆๆ ลำดับพันธุกรรมที่คล้ายคลึงกันระหว่างเชื้อไวรัสทั้งสองนี้ มันสั้นมากๆๆ และปรากฏอยู่ในส่วนจีโนมที่มีความผันแปรสูงมากอยู่แล้ว ไม่แปลกอะไร และผลการวิเคราะห์จริงๆ มันก็ไม่ได้เหมือนแค่กับเชื้อ HIV แต่ก็ไปคล้ายกับสิ่งมีชีวิตบนโลกอีกหลายชนิด (ทั้งจุลินทรีย์อื่น พืช สัตว์ หรือแม้แต่คน) !

7. ลำดับพันธุกรรมที่จำเป็นต่อการทำงานของเชื้อ HIV นั้น ก็ไม่ได้ปรากฏอยู่บนเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 .. แถมเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ ก็ไม่ได้ทำให้ผู้ป่วยมีอาการอะไรที่ผิดปกติแปลกไปจากเชื้อโคโรนาไวรัสตัวเดิมๆ

8. คือ ถ้าสมมติฐานเรื่องมีการพยายามตัดต่อพันธุกรรมของเชื้อ HIV ใส่เข้าไปในเชื้อโคโรนาไวรัส เป็นเรื่องจริง เราก็ควรจะได้เห็นว่าเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 นั้นสามารถจะเข้าจู่โจม T-cell หรือสามารถจดจำ CD4 receptor ได้ .. แต่ความจริงแล้ว มันกลับไม่เป็นเช่นนั้นเลย สายพันธุ์ใหม่นี้ไม่สามารถติดต่อสู่ T-cell หรือเซลล์ที่ปล่อย CD4 ออกมาได้เลย

9. เชื้อสายพันธุ์ใหม่ 2019 นี้ ก็ไม่ได้มีลักษณะอะไรพิเศษ เกินกว่าที่เราคาดการณ์เอาไว้ ว่าจะเป็นได้ที่จะเกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัส ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาการของโรค ระดับของการแพร่ระบาด ความรุนแรงของโรค อัตราการตาย ระยะฟักตัว ฯลฯ

10. ดังนั้น การที่พบว่าเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 มีพันธุกรรมบางส่วนไปคล้ายกับของเชื้อ HIV นั้น ก็เป็นแค่ความบังเอิญที่เกิดขึ้นโดยสุ่ม .. และจริงๆ แล้ว วิธี pBLAST งั้นก็ไม่ได้ถูกออกแบบให้ใช้กับการตรวจสอบลำดับพันธุกรรมสายสั้นมากๆ อย่างนั้นด้วย

#สรุป ดังนั้น ที่มาของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 นั้น ก็ยังเหมือนเดิม คือมันคือเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ที่อยู่ในป่าเขาตามธรรมชาตินั่นแหละ ซึ่งกระโดดจากค้างคาวมาสู่มนุษย์ ผ่านตัวกลางที่น่าจะเป็นสัตว์บางชนิด ที่จำหน่ายในตลาดอาหารทะเลของเมืองอู่ฮั่นตั้งแต่เมื่อปลายปี 2019 … ไม่ใช่ว่าเป็นอาวุธชีวภาพ ที่หลุดออกมาเป็นอย่างไร !!

ข้อมูลจาก https://theprepared.com/…/no-the-2019-ncov-genome-doesnt-a…/

ปล. เดี๋ยวจะมีคนหาเรื่องว่าผมไม่น่าจะรู้ดีเรื่องนี้ คือ ผมเรียนจบมา แล้วก็ทำวิจัยกับสอนหนังสือทางด้านไบโออินฟอร์เมติกซ์ แบบนี้นะครับ”