เซ็นทรัลพัฒนา ทุ่ม500ล้าน ร่วมกระตุ้นเปิดประเทศ-จัดเคาต์ดาวน์ หวังจูงใจนักช้อปเข้าห้างอีก30%

นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เปิดเผยว่า ได้เตรียมทุ่มงบการตลาดกว่า 400 ล้านบาท เพื่อช่วยกระตุ้นนักท่องเที่ยว เพิ่มกำลังซื้อ และ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศในช่วงปลายปี โดยตั้งเป้าเพิ่มทราฟฟิกผู้เข้าใช้บริการกว่า 30% ผ่านแคมเปญ “Forwarding Happiness 2022” ช่วงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ถึง 6 มกราคม 2565 เน้นกิจกรรมรองรับแผนเปิดประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจและท่องเที่ยวทั้งระบบทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ พร้อมส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่น

ทั้งนี้ เป้าหมายดันไทยเป็น Purposeful Destination จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดที่นักท่องเที่ยวอยากมาฉลองช่วงสิ้นปีพร้อมเนรมิตศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศเป็น The Best Thailand’s Happiness Landmark พร้อมไฮไลท์ “เซ็นทรัลเวิลด์” กับต้นคริสต์มาสสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “เซ็นทรัล เชียงราย” กับต้นคริสต์มาส “ต้นหมอกพันวา” สูงกว่า 14 เมตร จากดอยตุงต้นแรกและต้นเดียวในประเทศ และ “เซ็นทรัล อีสต์วิลล์” กับลานไอซ์สเก็ตล้อมต้นคริสต์มาสยักษ์ และพบกับ The best “Gift Market” in town งานของขวัญที่ครบและยิ่งใหญ่ที่สุด ร่วมส่งต่อความสุขด้วยกิจกรรม CSR เลือกซื้อของขวัญในงานส่งให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ด้วยคาราวานจากนิ่ม เอ็กซ์เพรส รวมถึงกิจกรรมกระตุ้นกำลังซื้ออีกมากมาย

” คาดว่าจะมีทราฟฟิกผู้เข้าใช้บริการเพิ่มขึ้นกว่า 30% และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี ซึ่งหลังจากรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการต่างๆพร้อมออกมาตรการกระตุ้นใช้จ่าย ช่วยฟื้นยอดเข้าศูนย์การค้า80%ในต่างจังหวัด และ 70% ในกรุงเทพฯ ซึ่งต้องยอมรับว่าผู้บริโภคใช้เวลาเดินทางต่อครั้งลดลง ลดความถี่เดินห้างแต่ซื้อในมูลค่ามากขึ้น อีกทั้งยังกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด คาดว่าค้าปลีกจะกลับมาเท่าปี2562 จะใช้เวลาอีก2-3ปี ขณะที่การแข่งขันในตลาดค้าปลีกไม่ลดลง การใช้งบการตลาดและการลงทุนเปิดสาขาใหม่ยังมีอยู่ แต่รูปแบบอาจแตกต่างจากเดิม ” นายณัฐกิตติ์ กล่าว

นายณัฐกิตติ์ กล่าวถึงความคืบหน้าการเตรียมจัดการนับถอยหลัง(เคาต์ดาวน์)ขึ้นปีใหม่2565 นั้น ยืนยันจัดเคานต์ดาวน์แน่นอน โดยเฉพาะหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพียงต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ว่าสามารถจัดได้ในรูปแบบใด บนมาตรการเข้มงวดการแพร่ระบาดของโควิด-19 และมาตรการเข้มงวดของภาครัฐ ที่ยังมีเรื่องเคอร์ฟิว การอนุญาติกินดื่มแอลกอฮอลล์ การจำกัดพื้นที่และจำนวนคนที่จะเข้างาน เป็นต้น โดยเตรียมงบประมาณ 100 ล้านบาทสำหรับเคานต์ดาวน์ เพราะตอนนี้ต้องพัฒนากิจกรรมหรือแคมเปญเพื่อกระตุ้นให้คนมาใช้บริการ คนต้องการความบันเทิงมากขึ้น ที่ใดมากิจกรรมบันเทิงก็จะดึงดูดลูกค้าได้มาก

นางภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ Head of Commercialization กล่าวว่า สำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแคมเปญ “Forwarding Happiness 2022” แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่ม Wealth & High Spenders ที่มีกำลังซื้อสูง และมีพฤติกรรมชอบสินค้าและประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนใคร อาจจะเลือกสินค้ามาแล้วจากออนไลน์ แต่ต้องมาทดลองจริงและซื้อที่หน้าร้านเท่านั้น