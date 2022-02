สติง น้กร้องดัง ขายลิขสิทธิ์เพลงทั้งหมดให้ค่ายยูนิเวอร์แซล คาดรับทรัพย์อื้อซ่า

เอพี รายงาน สติง นักร้อง นักแต่งเพลงดังชาวอังกฤษ เป็นนักร้องรายล่าสุดที่ขายลิขสิทธิ์เพลง โดยนักร้องดังวัย 70 ขายลิขสิทธิ์เพลงทั้งหมดให้ค่ายยูนิเวอร์แซล ที่ออกแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ว่า ได้ซื้อลิขสิทธิ์เพลงทั้งหมดของสติง รวมทั้งเพลงฮิต Every Breath You Take, Roxanne และ Fields of Gold แต่ไม่เปิดเผยเงื่อนไขทางการเงิน

อย่างไรก็ตาม แม้ไม่มีการเปิดเผยตัวเลขทางการเงิน แต่ผู้เชี่ยวชาญในวงการก็อ้างอิง ข้อมูลก่อนหน้านี้ที่ บรูซ สปริงส์ทีน นักร้อง นักแต่งเพลงชื่อดังชาวอเมริกันวัย 72 ปี เคยขายลิขสิทธิ์เพลงให้ค่ายโซนี ( Sony ) เมื่อเดือนธันวาคม รับเงินไปราว 550 ล้านดอลลาร์ ราว 17,930 ล้านบาท

ขณะที่ บ็อบ ดีแลน นักร้องและนักแต่งเพลงชาวอเมริกันระดับตำนาน ขายผลงานเพลงมากกว่า 600 เพลง ซึ่งรวมถึงเพลงดังอย่าง Blowin’ in the Wind, Tangled Up in Blue และ Like a Rolling Stone ให้กับ Universal Music Publishing Group (ยูเอ็มจี) รับเงินไปราว 300 -500 ล้านดอลลาร์ หรือราว 9,780 -16,300 ล้านบาท

สตริง หรือชื่อจริง กอร์ดอน ซัมเนอร์ เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งวงเดอะ โพลิซ ในกรุงลอนดอน เมื่อช่วงทศวรรษ 1970s ซึ่งกลายเป็นวงดนตรีดังและได้รับการยกย่องเข้าสู่ทำเนียบ The Rock and Roll Hall of Fame เมื่อปี 2546

ชีวิตบนเส้นทางดนตรี ทั้งในฐานะสมาชิกวงเดอะ โพลิซ และศิลปินเดี่ยว สติงเคยได้รางวัลแกรมมี 17 รางวัล และรางวัลเกียรติยศจากเวทีอื่นๆมากมาย ขณะที่ค่ายยูนิเวอร์แซล กล่าวว่า สติงขายผลงานอัลบัมเพลงได้กว่า 100 ล้านแผ่น

ด้าน BMI กล่าวว่าเมื่อปี 2562 เพลง “Every Breath You Take” ของสติงได้แซงหน้าเพลง “You’ve Lost That Loving Feeling” ขึ้นแท่นเพลงที่ได้รับการเปิดมากที่สุดของบีเอ็มไอ

ทุกวันนี้ สติง ยังทัวร์คอนเสิร์ต และมีผลงานแสดงในภาพยนตร์กว่า 10 เรื่อง

นักร้องดัง กล่าวผ่านแถลงการณ์ที่ออกโดยค่าย Universal Music Group ว่าต้องการใช้ผลงานเพลงของเขาเชื่อมโยงกับแฟนเพลงที่สนับสนุนกันมานานของเขาในรูปแบบใหม่ และว่า “เพื่อแนะนำงานเพลงของผมแก่กลุ่มคนฟัง นักดนตรี และคนรุ่นใหม่ “