‘พล.อ.นิพัทธ์’ที่ปรึกษาผู้ว่าฯกทม. ลุยตรวจ-พร้อมนั่งฟังครูสอนเด็ก’ร.ร.วัดมหรรณพารามฯ’ เร่งแก้คอมฯ-ไวไฟ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ที่ปรึกษาผู้ว่าฯกทม.โพสต์เฟซบุ๊กว่า ตามนโยบาย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม.เรื่องเรียนดีนั้น หลังการประชุมกับ นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯกทม.และทีมงานเรื่องการศึกษา ได้แวะไปพูดคุยกับ นางสุธาศินี รอดดอนไพร ผอ.ร.ร.วัดมหรรณพารามในพระราชูปถัมภ์ เขตพระนคร แวะไปเยี่ยมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า นี่ คือ ร.ร. ที่ในหลวง ร. 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็น ร.ร.ประถมศึกษาแห่งแรกในสยามประเทศเมื่อ พ.ศ.2427 มีนักเรียน 196 คน นักเรียนส่วนใหญ่มาจากลูกของข้าราชการ กทม. และลูกหลานของประชาชนในพื้นที่ โดย ร.ร. สะอาด กะทัดรัด มีตึก 3 ชั้น อนุบาล-ป.6 จะเปิดแอร์ให้นักเรียนช่วงบ่าย ผอ. ใจดีเปิดห้องของ นร.อนุบาลลูกหลานกำลังนอน มีหลับบ้าง ไม่หลับบ้าง มีนักเรียนลูกแรงงานชาวเมียนมามาเรียนด้วย ห้องน้ำสะอาด มีอ่างล้างมือบนชั้น 3 น้ำประปาอ่อนแรงเมื่อชั้นล่างเปิดใช้ มีเครื่องกรองน้ำประปาให้ดื่ม

พล.อ.นิพัทธ์กล่าวว่า มีเรื่องคุยกัน คือ เครื่องคอมพิวเตอร์มีอายุราว 10 ปี ระบบปฏิบัติการตกรุ่นไปนานแล้ว

ระบบ wifi แทบจะล้มเหลว ครูต้องใช้ wifi ส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่ ได้เข้าไปนั่งฟังครูชาวฟิลิปปินส์สอนภาษาอังกฤษ ดูหนังสือที่ลูกๆ ใช้เรียน เขียน อ่าน ประกอบแล้ว ต้องยอมรับว่ายอดเยี่ยมประกอบกันทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน นักเรียนตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษได้เหมาะสมระดับการเรียน ครูถามว่า What is your favorite festival ?…เด็กชายตอบว่า… Halloween ครูถามเหตุผล… เด็กตอบว่า I can play Trick or Treat …เด็กหญิงอีกคนตอบว่า I like Mother Day …because I can give a gift to my mother…ชื่นใจจริงๆ

นอกจากนี้ ยังใช้ภาษาอังกฤษสอน 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาขอบคุณนางสุธาศินี และครูทุกท่าน ก่อนกลับแวะไปชมศาลาโบราณที่จำลองมาตั้งแต่ตังโรงเรียนมาสมัย ร. 5 ลูกหลานเหล่านี้ คือ อนาคตของชาติที่กำลังถูกหล่อหลอมมาอย่างมีคุณภาพ และจะต้องได้รับการดูแลจาก กทม.ให้ดียิ่งขึ้นตามนโยบายของ นายชัชชาติ ตนจะทยอยไปเยี่ยมไกล-ใกล้ ไปได้หมดตามคำสั่งของประชาชน