เดอะพิซซ่า รีแบรนด์ครั้งใหญ่ ยกเครื่องโลโก้-หน้าตาร้าน เจาะคนรุ่นใหม่                                                                            

นายปัทม์ พงษ์วิทยาพิพัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป เดอะ พิซซ่า คอมปะนี และธุรกิจเดลิเวอรี (1112 เดลิเวอรี) กล่าวว่า บริษัทได้รีแบรนด์ครั้งใหญ่ ทำให้แบรนด์ขยายฐานเข้าสู่ลูกค้ากลุ่มเจนเนอเรชั่นใหม่ๆ กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยทำงาน ด้วยไฮไลท์ 3 ใหม่ คือ 1. ยกเครื่องโลโก้ใหม่ ทั้งตัวอักษรเรียบง่ายแฝงด้วยความสนุกสนาน โทนสีใหม่สีเขียวไอคอนนิค 2. ยูนิฟอร์มใหม่ ทั้งชุดพนักงานเสิร์ฟ เชฟ และไรเดอร์เดลิเวอรี่ โดย หมู อาซาว่า หรือ พลพัฒน์ อัศวะประภา ไทยดีไซเนอร์ชื่อดัง 3. บรรยากาศร้านใหม่ ทั้งแง่ตกแต่งแนว Urban Design ดูโมเดิร์นขึ้น พร้อมมุมถ่ายรูปเก๋ ๆ รับเทรนด์ Instagrammable โดยปี 2566ตั้งเป้ารีโนเวทร้านใหม่ ในกรุงเทพและ ปริมณฑล กว่า 120 สาขา เริ่มรีโนเวท 5 สาขา ได้แก่ สาขาสวนเพลิน พระราม 4, สาขาอมอรินี่ รามอินทรา, สาขารามคำแหง 2, สาขาเซ็นทรัล พระราม 2 และสาขาจังหวัดพิจิตร และให้ครบทั่วประเทศในปีนี้

นางสาววิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด เดอะ พิซซ่า คอมปะนี กล่าวว่า ปี 2566 วาง 4 กลยุทธ์ธุรกิจในการบุกตลาดพิซซ่า ประกอบด้วย ขยายสาขาใหม่ 40 สาขา เพื่อรองรับลูกค้าแบบ Self Pick Up และ Take Away จำนวน 20 สาขา นำร่องสาขาแรกที่ศูนย์การค้าอมอรินี่ รามอินทรา โมเดลนี้จะขยายในคอมมูนิตี้มอลล์ ปั๊มน้ำมัน และชุมชน โดยจัดแคมเปญกระตุ้น ซื้อ 1 แถม 1 ราคา 279 บาท ถึง 9 เมษายนนี้ รวมถึงมีการให้สร้างสรรค์เมนูใหม่ได้ด้วยตนเองหรือบริการ D.I.Y. ดีไซน์เมนูได้ด้วยตนเอง ทั้งแบบเมนูพิซซ่า เมนูพาสต้า และสลัด และเตรียมแคมเปญการ Collaboration กับแบรนด์ต่างๆทั้งแบรนด์อาหาร แบรนด์แฟชั่น และแบรนด์ไลฟ์สไตล์ เพื่อให้แบรนด์เป็นมากกว่าร้านอาหาร โดยตั้งเป้ารายได้โต 15%