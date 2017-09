ไทยบริจาคเงินเข้ากองทุน จับมือเอสแคปจัดกิจกรรมลดความเสี่ยงภัยพิบัติในเอเชียแปซิฟิกที่ยูเอ็น

เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ไทยร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก หรือเอสแคป (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: UNESCAP) จัดกิจกรรมคู่ขนานระหว่างการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 72 ในหัวข้อ “การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในเอเชียแปซิฟิก : ความสำเร็จของความร่วมมือระดับภูมิภาคในเรื่องสึนามิ ภัยพิบัติ และสภาพภูมิอากาศ” เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการเตรียมความพร้อมและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และประชาสัมพันธ์ผลงานและความสำเร็จของกองทุน ESCAP Multi-Donor Trust Fund for Tsunami, Disaster and Climate Preparedness in Indian Ocean and Southeast Asian Countries โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมศักยภาพของประชาชนผ่านการพัฒนาระบบเตือนภัยพิบัติล่วงหน้า และการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์กับประเทศที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแจ้งเตือนภัยพิบัติล่วงหน้าของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวระหว่างพิธีเปิดงานโดยเน้นย้ำถึงบทบาทของไทยด้านการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าและการส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ภายหลังจากเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี 2547 พร้อมกับประกาศบริจาคเงินในนามรัฐบาลไทยจำนวน 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติผ่านกองทุนดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้กองทุน ESCAP Multi-Donor Trust Fund for Tsunami, Disaster and Climate Preparedness in Indian Ocean and Southeast Asian Countries จัดตั้งขึ้นจากข้อริเริ่มของไทย หลังจากเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี 2547 ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับไทยและประเทศชายฝั่งมหาสมุทรอินเดียหลายประเทศ จึงเสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนสำหรับระบบเตือนภัยสึนามิในมหาสมุทรอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในปี 2548 รัฐบาลไทยและเอสแคปลงนามในความตกลงเพื่อจัดตั้งกองทุนดังกล่าวโดยมีเอสแคปเป็นผู้บริหารจัดการ และรัฐบาลไทยได้บริจาคเงินตั้งต้นกองทุนจำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยถือเป็นผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดของกองทุนดังกล่าว จนถึงปัจจุบัน กองทุนได้สนับสนุนการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในภูมิภาค 26 โครงการ ใน 19 ประเทศ