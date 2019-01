สนง.ทนายความไทย ยื่นคำร้องด่วนศาลอาญา ไต่สวน ปล่อยตัวสาวซาอุฯไปปท.ปลายทาง

กรณี น.ส.ราฮาฟ โมฮัมเหม็ด เอ็ม อัลคูนัน ถูกเจ้าหน้าที่ซาอุฯและคูเวต สกัดกั้นเอาไว้ขณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ และเอกสารการเดินทางถูกยึดไปทั้งหมด รวมทั้งหนังสือเดินทาง หลังจากพยายามที่จะหลบหนีจากครอบครัว ที่ทำร้ายทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยทางการไทยมองว่าเป็นปัญหาครอบครัว ขณะที่ น.ส.ราฮาฟ ยืนยันว่า อยู่ระหว่างการแวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางไปขอลี้ภัยที่ประเทศออสเตรเลียและยืนยันว่ามีวีซ่า ด้านนายฟิล โรเบิร์ตสัน รองผู้อำนวยการฮิวแมนไรท์วอทช์ ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของทางการไทยว่า เหตุใดจึงปล่อยให้เจ้าหน้าที่ทูตเข้าไปในเขตพื้นที่ปิดของสนามบินและยังยึดหนังสือเดินทางของผู้โดยสาร ล่าสุดมีข่าวว่า เจ้าหน้าที่ได้ถูกส่งขึ้นเครื่องบินกลับไปแล้ว (คลิกอ่านข่าวเพิ่มเติม)

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานกฎหมายเอ็น เอส พี ร่วมด้วยสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ได้เข้าช่วยเหลือ โดย ระบุว่า ได้รับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือจาก HUMAN RIGHTS WATCH กรณี MISS ALQUNAN RAHAF MOHAMED ถือหนังสือเดินทางที่ออกโดยประเทศซาอุดิอาราเบีย ได้เดินทางเพื่อผ่านประเทศไทยไปยังประเทศออสเตเลีย เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 ผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แต่พบว่า MISS ALQUNAN RAHAF MOHAMED ไม่สามารถเดินทางไปยังประเทศปลายทางได้ เนื่องจากมีบุคคลที่อ้างว่ามาจากสถานฑูตแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาราเบียประจำประเทศไทยพร้อมเจ้าหน้าที่สายการบินคูเวตแอร์ไลน์ ระงับการเดินทางและนำ MISS ALQUNAN RAHAF MOHAMED เข้าพักอยู่ภายในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งภายในอาคารสนามบินบริเวณที่ผู้โดยสารพักระหว่างรอการเปลี่ยนเครื่องบิน และไม่ได้รับอนูญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรไทยจนถึงปัจจุบัน

​MISS ALQUNAN RAHAF MOHAMED มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปลี้ภัยในประเทศที่สาม ด้วยเหตุที่ถูกทารุณกรรมอันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านความเชื่อทางศาสนา ซึ่งเป็นเหตุให้ MISS ALQUNAN RAHAF MOHAMED ต้องได้รับการคุ้มครองตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฎิบัติทุกรูปแบบ หรือ Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination – CERD

พฤติการณ์ข้างต้นน่าเชื่อได้ว่าเป็นการขังโดยวิธีการอื่นใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 90 ดังนั้นทนายความจึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญา ขอให้ศาลได้ไต่สวนเพื่อ ให้ทราบว่ามีการกักขัง MISS ALQUNAN RAHAF MOHAMED โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และหากพบว่าเป็นการกักขังโดยมิชอบขอให้ศาลปล่อยตัว MISS ALQUNAN RAHAF MOHAMED โดยทันทีเพื่อให้ MISS ALQUNAN RAHAF MOHAMED ได้เดินทางไปยังประเทศปลายทางตามประสงค์ต่อไป

ต่อมา ศาลรับคำร้องและมีคำสั่งว่า “พิเคราะห์ตามคำร้องแล้วเห็นว่าตามที่ผู้ร้องอ้างว่าบุคคลที่แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตซาอุดีอาระเบียและเจ้าหน้าที่สายการบินคูเวตนั้นเป็นบุคคลใดยังไม่แน่ชัดและตามคำร้องเป็นเพียงการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานเพียงพอให้ไต่สวน จึงให้ยกคำร้อง”