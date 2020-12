ฟันเฟืองประชาธิปไตย ถอนตัว ‘การ์ดภาคีเพื่อ ปชช.’ ย้ำจุดยืนต่อสู้เคียงข้าง นร.-น.ศ. ยันไม่หยุดเดินหน้า

ฟันเฟืองประชาธิปไตย ถอนตัว ‘การ์ดภาคีเพื่อ ปชช.’ ย้ำจุดยืนต่อสู้เคียงข้างนักเรียน น.ศ. ยันไม่หยุดเดินหน้า

ฟันเฟืองประชาธิปไตย – เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม กลุ่มฟันเฟืองประชาธิปไตยออกแถลงการณ์เรื่องการถอนตัวจากการ์ดภาคีเพื่อประชาชน โดยมีสาระสำคัญคือ กลุ่มฟันเฟืองฯ รวมตัวกันเพื่อพบปะพูดคุยสร้างมิตรภาพ เพื่อนำไปสู่การทำสิ่งที่ก่อประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม และเดินหน้าเรียกร้องประชาธิปไตยเคียงข้างเพื่อนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ไม่ได้รวมตัวกันเพื่อเป็นการ์ดของการชุมนุมอย่างเป็นจุดมุ่งหมายหลัก อีกทั้งสมาชิกกลุ่มฟันเฟืองฯส่วนหนึ่งเป็นเพียงเยาวชนเท่านั้น

ทั้งนี้ แถลงการณ์ฉบับเต็มระบุว่า เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมาได้มีการ์ดประกาศแนวร่วมการ์ดภาคีเพื่อประชาชนทั้งหมด 10 กลุ่มที่เข้าร่วมซึ่งหนึ่งในนั้นได้มีชื่อฟันเฟืองประชาธิปไตยเป็น 1ใน 10 รายชื่อของภาคีการ์ดดังกล่าว (ข่าวที่เกี่ยวข้อง – 10 กลุ่มแท็กทีมตั้ง ‘การ์ดภาคีเพื่อประชาชน’ ปกป้องผู้ชุมนุม ย้ำ ม็อบ 25 พ.ย.ร่วมตั้งแต่ต้นจนจบ)

จากประกาศที่ได้ประกาศไปเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ณ ถนนอักษะ ทางฟันเฟืองประชาธิปไตย ได้มีความเห็นให้ถอนตัวจากการ์ดภาคีเพื่อประชาชนในที่ประชุมการ์ดภาคีเพื่อประชาชนเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เนื่องจากเราเป็นเพียงมวลชนกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันเพื่อพบปะพูดคุยสร้างมิตรภาพ เพื่อนำไปสู่การทำสิ่งที่ก่อประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม และเดินหน้าเรียกร้องประชาธิปไตยเคียงข้างเพื่อนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน มิได้รวมตัวกันเพื่อเป็นการ์ดของการชุมนุมอย่างเป็นจุดมุ่งหมายหลัก อีกทั้งสมาชิกกลุ่มฟันเฟืองประชาธิปไตยส่วนหนึ่งเป็นเพียงเยาวชนวัยเดียวกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เรามองเห็นความปลอดภัยของสมาชิกช่วงวัยนี้เป็นอย่างมาก

การถอนตัวจากภาคีการ์ดมิได้หมายความว่าเราจะหยุดเดินหน้าแต่อย่างใด เพราะการเรียกร้องประชาธิปไตยมิเคยหยุดเดินหน้า เราจึงมิสามารถหยุดเดินหน้าต่อไปได้ และการถอนตัวจากภาคีการ์ดมิได้แปลว่าเราจะหยุดทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมที่เคยทำมา เราจะทำต่อไปและทำให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

“Don’t walk in front of me I may not follow

Don’t walk behind me I may not lead

Walk beside me just be my friend”

― Albert Camus

ฟันเฟืองประชาธิปไตย

9/12/2563