ณัฐวุฒิ เฉลยแล้ว ‘ใครศัตรู ใครมิตร’ กรณี ธรรมนัส โพสต์ข้อความ หลังพปชร.พ่ายเลือกตั้ง

ณัฐวุฒิ เฉลยแล้ว ‘ใครศัตรู ใครมิตร’ กรณี ธรรมนัส โพสต์ข้อความ หลังพปชร.พ่ายเลือกตั้งให้เพื่อไทย

จากกรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา และอดีตเลขาธิการ พรรคพลังประชารัฐ ได้โพสต์เฟซบุ๊กภายหลังทราบผลการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 9 กทม. โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครรายงานอย่างไม่เป็นทางการ นับคะแนนแล้ว 280 หน่วย

ปรากฏว่า หมายเลข 3 นายสุรชาติ เทียนทอง พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 29,416 คะแนน คว้าชัยการเลือกตั้งซ่อม โดยระบุว่า “ผมดีใจมากครับที่เห็นพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิใช้เสียงเลือกตั้ง นี่คือ “ประชาธิปไตย” ครับ the enemy of my enemy is my friend (หรือศัตรูของศัตรูคือมิตร)

ทั้งนี้เมื่อข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทำให้มีการวิพากษ์ วิจารณ์ ตีความทางการเมืองไปในหลายแง่มุมว่าใคร คือ มิตร ใครคือศัตรู ตามความหมายของร.อ.ธรรมนัส

ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 มกราคม นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีตแกนนำผู้ชุมนุมการเมืองที่เรียกตัวว่ากลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ได้ทวีตข้อความ ระบุว่า ให้มันชัดกันไป

ใครศัตรู ใครมิตร พร้อมกับโพสต์คลิปสั้นๆที่ตอบคำถามไว้ ใน TIKTOK

เรียกเสียงฮือฮาเป็นอย่างมาก