แอมเนสตี้ร้องประชาคมโลก ใช้ ‘โอลิมปิกฤดูหนาว’ กดดันปรับปรุงสิทธิมนุษยชนในจีน

แอมเนสตี้เรียกร้องประชาคมโลก ต้องใช้โอลิมปิกฤดูหนาวและพาราลิมปิกเป็นโอกาสในการกดดันให้มีการปรับปรุงสิทธิมนุษยชนในประเทศจีน

วันนี้แล้ว (4 กุมภาพันธ์) ที่จะมีพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกเกมส์ฤดูหนาว ครั้งที่ 24 “ปักกิ่งเกมส์ 2022” ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ณ สนามกีฬาแห่งชาติกรุงปักกิ่ง (สนามรังนก) โดยกำหนดจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 4-20 กุมภาพันธ์

ขณะที่เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศของจีน (Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China) รายงานว่า ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง จะเข้าร่วมพิธีเปิดด้วย เพื่อต้อนรับประมุขแห่งรัฐ หัวหน้ารัฐบาล สมาชิกราชวงศ์ และหัวหน้าองค์กรระหว่างประเทศที่จะมาเข้าร่วมพิธีเปิด “ปักกิ่งเกมส์ 2022” รวมทั้งมีกิจกรรมทวิภาคีที่เกี่ยวข้อง

อัลคัน อาคาด นักวิจัยเกี่ยวกับประเทศจีน แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ระบุว่า แม้มีความคาดหวังว่าการแข่งขันโอลิมปิกที่กรุงปักกิ่งจะเป็นมหกรรมกีฬาในความทรงจำ แต่คนที่เฝ้ารอดูไม่ควรเพิกเฉยต่อปัญหาซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆ ของจีน นักกฎหมายและนักกิจกรรมต้องถูกจำคุกเพียงเพราะทำงานของตนอย่างสงบ เหยื่อผู้ถูกละเมิดทางเพศต้องเผชิญกับบทลงโทษเพียงเพราะกล้าออกมาเปิดโปง มีการคาดการณ์ว่าในแต่ละปีมีผู้ถูกประหารชีวิตหลายพันคน กลุ่มชาติพันธุ์มุสลิมจำนวนมากต้องเผชิญกับการถูกกักขัง ถูกทรมาน และประหัตประหารอย่างเป็นระบบในค่ายกักกัน

อาคาดกล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้ไม่ควรถูกใช้เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากสถิติด้านสิทธิมนุษยชนที่เลวร้ายลงของจีน ในทางตรงกันข้าม ควรถูกใช้เป็นโอกาสเพื่อกดดันให้จีนแก้ปัญหา ทั้งนี้ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เรียกร้องให้คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) ดำเนินการอย่างเต็มที่และให้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนต่อสาธารณะ ก่อนและระหว่างการแข่งขันครั้งนี้

“สิทธิในเสรีภาพการแสดงออกถูกละเมิดอย่างเป็นระบบในประเทศจีน จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ไอโอซีและคณะกรรมการโอลิมปิกของชาติต่างๆ ในการแข่งขันครั้งนี้ต้องเคารพความต้องการของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ด้านกีฬาที่ต้องการพูดถึงปัญหาสิทธิมนุษยชน รวมทั้งประเด็นที่ถูกมองว่า ‘ละเอียดอ่อน’ สำหรับทางการจีน

“ไอโอซียังต้องยืนยันว่ารัฐบาลจีนปฏิบัติตามคำสัญญาที่จะประกันให้เกิดเสรีภาพของสื่อมวลชน ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้โดยไม่ถูกปิดกั้น ทั้งสำหรับนักข่าวชาวจีนและนักข่าวต่างประเทศ และให้การประกันว่าผู้ที่ต้องการชุมนุมประท้วงโดยสงบในระหว่างการแข่งขันครั้งนี้จะสามารถกระทำการเช่นนั้นได้” อาคาดกล่าว

อย่างไรก็ดี ปลายปีที่ผ่านมา เผิง ส่วย นักเทนนิสที่ได้ร่วมแข่งขันในโอลิมปิกถึงสามครั้ง ได้ออกมากล่าวหาว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยระบุว่า ผู้กระทำเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีของจีน เธอได้ประกาศเรื่องนี้ผ่านการโพสต์ในโซเชียลมีเดีย ซึ่งถูกเซ็นเซอร์อย่างรวดเร็วในจีน

ต่อมา มีการลบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องออกจากอินเตอร์เน็ต และเผิง ส่วย ได้หายตัวไปจากพื้นที่สาธารณะโดยสิ้นเชิง เพื่อนนักเทนนิสและสมาคมเทนนิสหญิงได้แสดงความหวาดกลัวต่อชะตากรรมของเผิง ส่วย เกือบสามสัปดาห์หลังมีการเซ็นเซอร์ข้อความของเธอ ไอโอซีได้จัดให้มีการพูดคุยกับเผิงผ่านวิดีโอคอล เพื่อผ่อนคลายความกังวลเกี่ยวกับสวัสดิภาพและชะตากรรมของเธอ

อาคาดกล่าวว่า ไอโอซียอมรับการรับรองสวัสดิภาพของเผิง ส่วย โดยไม่มีการสืบหาพยานหลักฐานเลยว่าเธอได้ถูกจำกัดเสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพในการเดินทาง และสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือไม่ ทำให้เกิดความเสี่ยงว่าเป็นการฟอกขาวให้กับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นกับเธอ

“ท่ามกลางข้อจำกัดอย่างเข้มงวดในมหกรรมกีฬาที่จะจัดขึ้น ณ กรุงปักกิ่งในครั้งนี้ ไอโอซีต้องทำงานอย่างหนักเพื่อจะที่จะรักษาคำมั่นสัญญาที่จะปกป้องสิทธิในการแสดงความเห็นของนักกีฬา และเหนือสิ่งอื่นใดต้องให้การประกันว่าจะไม่ร่วมมือในการละเมิดสิทธิใดๆ ของนักกีฬาอีกด้วย” อาคาดกล่าว

