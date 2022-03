เตรียมจัดพิธีศพ ‘วัฒน์ วรรลยางกูร’ สมเกียรตินักต่อสู้ นักกิจกรรมสานต่ออุดมการณ์

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม หลังการเสียชีวิตของ นายวัฒน์ วรรลยางกูร นักเขียนชื่อดัง และผู้ลี้ภัยทางการเมืองเมื่อวันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

เมื่อเวลาราว 12.00 น. ของวันนี้ตามเวลาในประเทศไทย ผศ.จรัล ดิษฐาอภิชัย อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ร่วมดูแลนายวัฒน์ขณะลี้ภัยและล้มป่วยกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊ก ไว้อาลัยการจากไป พร้อมระบุว่าจะจัดการพิธีศพอย่างสมเกียรติ

ความตอนหนึ่งดังนี้

‘ขอไว้อาลัย สดุดีวัฒน์ วรรยางกูร นักเขียนศิลปินปฏิวัติ สหายร่วมอุดมการณ์ กองหน้าแนวรบทางวัฒนธรรมของประชาชน

อาทิตย์ที่แล้ว ผมไปเยี่ยม วันนี้ จะไปช่วยจัดการศพอย่างสมเกียรตินักปฏิวัติ

หลับเถิดสหายไม่ต้องห่วง ลูกหลานและเพื่อนจักต่อสู้ต่อไป เพื่อโค่นระบอบเผด็จการ…’

ทั้งนี้ หลังข่าวการเสียชีวิตแพร่ออกไป นักกิจกรรม นักเขียน นักวิชาการจำนวนมาก ต่างร่วมแสดงความอาลัย

อาทิ นายอานนท์ นำภา ระบุว่า

‘หลับให้สบายครับพี่ น้องๆจะสานต่ออุดมการณ์พี่ให้สำเร็จครับ’

นายสินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย ศิลปินศรีบูรพา วาดภาพลายเส้นใบหน้านายวัฒน์ พร้อมข้อความว่า

ด้วยความอาลัยรักยิ่ง

วัฒน์​ วรรลยางกูร

จะอยู่ในใจเราตลอดไป

…

#วัฒน์วรรลยางกูร

#ผู้ได้รับรางวัลศรีบูรพาคนที่๑๙ปี๒๕๕๐

…

#สหายเป็นเมล็ดพืชสีแดง

#หยั่งรากแทงไม่มีหมองมัว

#จักงอกงามอุดมการณ์ไปทั่ว

#ขยายตัวทั่วผืนแผ่นดิน

นางชมัยพร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ เผยแพร่บทกวี

ความดังนี้

คารวาลัยวัฒน์ วรรลยางกูร

นักเขียนรางวัลศรีบูรพา

ร่างลาลับร่วงฟ้า ลาดิน

ใจตื่นตระหนกยิน ข่าวหล้า

วัฒน์ยังอยู่โดยระบิล ระบือชื่อ

แดนต่างหมายว่ากล้า แกร่งก้าวใจพลี

ไปดีเถิดน้องรัก ทางงาม

พบเล็กแล้ว ณ ยาม จากนี้

ลาตุ๊กตุ๋ยตั๊กแตนตาม เตยต่อ

ลาโลกอันเก่ากี้ ก่อเศร้าแต่สรรค์

วรรณกรรมยังอยู่พร้อม ใจชน

พิราบขาวบินวน เวี่ยคล้อง

คือรักและหวังดล ใจเด่น

ฉากและชีวิตพร้อง พร่ำเพ้ออาลัย

เงาไม้ลายร่วงสิ้น แรงจาร

ด้วยรักแห่งอุดมการณ์ ฮึดสู้

น้ำตาตกบนลาน กระท่อม เสรีภาพเฮย

ลูกพ่อคนหนึ่งรู้ ค่ำแล้วลาไกล

ไปตำบลช่อมะกอกโน้น อันลอย

เรื่องเล่าอันพร่าคอย เล่าคล้าย

สู่เสรีภพพลอย พบสว่าง

รถไฟสังกะสีขบวนสุดท้าย แล่นแล้วลาเลย

เผยนครชื่นหน้า ดวงดาว

วับวิบระยิบพราว พร่างฟ้า

เสน่หาป่าเขาวาว สวรรค์สู่

สุขอยู่นะคนกล้า ภพแก้วไพศาล

ศาสตราจารย์ เกษียร เตชะพีระ แต่งบทกวีอาลัย

‘แด่ดินสอโดมผู้จากไป’

ดังนี้

เหลาขึ้นทั้งกายใจจากไม้สัก

ได้จารึกจำหลักเป็นหลักฐาน

เสียงดนตรีเสียงกวีดังกังวาน

บันทึกเป็นพยานตลอดไป

เขียนเอาไว้กลางใจแห่งแผ่นดิน

เลือดที่รินร่างที่เรียงเสียงร่ำไห้

ป่าที่เข้าศึกที่สู้เพื่อกู้ไท

สู้พ่ายแพ้สู้ใหม่ไม่จำนน

แผ่นดินกว้างทางกลับช่างคับแคบ

ประคองแผลเจ็บแสบไปห่างหน

สู่โลกใหม่หายใจเสรีชน

ฝากฝันให้ทุกคนข้ามฟากฟ้า

ดินสอโดมขีดครบจบบรรทัด

ตำนานการยืนหยัดของคนกล้า

เรียกหนุ่มสาวพลิกฟื้นตื่นเต็มตา

เรียงสัมผัสพลิกหน้าต่อตำนาน

สุชาติ สวัสดิ์ศรี นักเขียนชื่อดัง โพสต์ภาพปกนิตยสารโลกหนังสือ พร้อมคำอำลา ความว่า

‘อำลาอาลัย

ความทรงจำมีมากมาย

ขอนำบทกวีที่เป็นความในใจแห่ง บาดแผล ในปีที่เขาและเพื่อนๆกลับคืนเมือง และได้พบกันอีกครั้งที่ โลกหนังสือ และก่อนหน้าแบบลับๆที่บ้านทุ่งสีกัน ดอนเมือง

เราแลกเปลี่ยนกันเรื่อยมาภายหลัง คืนเมือง

ใช่แล้วสหาย ระหว่าง เรือลำใหม่ กับ เรือลำสุดท้าย

โปรดอย่าผูกขาดการเป็นเจ้าของเรือ — เรือยังจะต้องแล่นไปข้างหน้า’

นางอังคณา นีละไพจิตร อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เจ้าของรางวัล แมกไซไซ 2019 โพสต์ไว้อาลัย ดังนี้

‘#ด้วยรักแห่งอุดมการณ์ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว ญาติ มิตรสหาย รวมถึงผู้ชื่นชอบงานเขียนของ วัฒน์ วรรลยางกูล นักเขียนรางวัลศรีบูรพา

.

รู้สึกรวดร้าวใจทุกครั้งกับการเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวของบรรดาผู้ที่ต้องพลัดพรากจากแผ่นดินเกิดด้วยสาเหตุต่างๆกัน #ไม่ควรมีใครต้องลี้ภัยเพราะเห็นต่าง

#ไม่ควรมีใครถูกลงโทษเพราะความคิดเห็นที่แตกต่าง’

นายไพบูลย์ วงษ์เทศ นักเขียนชื่อดัง และเพื่อนสนิท โพสต์อาลัย ความว่า ‘แด่​ Wat Wanlayangkoon

ติดต่อกันเป็นระยะขณะอยู่​ / ปลายฤดูหนาวหายคล้ายขาดช่วง​ / ครั้นรู้ข่าววัฒน์ตายเสียดายดวง​ / สู่ห้วงสรวงสวรรค์กวีรุจีรัตน์​ / สิ้นเพื่อนรักด้วยอุดมการคะครื้น​ / สู่ภพพื้นปีติสิริสวัสดิ์​ / ฝันให้ไกลไปให้เพลินนะเพื่อนวัฒน์ / จิตกระหวัดอำลาด้วยอาลัย​ /

ไพบูลย์​ วงษ์เทศ

22.03.2022’

นายมานิต ศรีวานิชภูมิ ศิลปินชื่อดัง โพสต์อาลัย ความว่า

No Country for an Old Writer & Fighter!!!

ลาก่อนเพื่อนรัก…วัฒน์ วรรลยางกูร

เช้านี้ตุ๋ย – ลูกชายของคุณโทรมาแจ้งข่าวร้ายว่าคุณจากไปแล้ว

ตกใจและเสียใจมากๆ ไม่นึกว่าวันนี้จะมาถึงเร็วกว่าที่คิด

อย่างน้อยดีใจที่ผมมีโอกาสได้นั่งดื่มกับคุณ พี่จรัส และแตน ในคาเฟ่หน้าจตุรัสรีพับลิก ปารีส เมื่อปี 2019 และไม่นึกว่านั่นคือวันสุดท้ายที่เราเจอกัน

หลังจากคุณหนีรัฐประหาร คสช. และ ม.112, เอาชีวิตรอดจากหน่วยพิเศษล่าสังหารในลาวมาได้ โดยแลกกับสุขภาพที่ทรุดโทรม ย่อยยับ อยากจะฟื้นคืน

และไม่ว่าสถานการณ์การเมืองไทยจะผกผันพลิกขั้วกันอย่างไร

เพื่อนก็คือเพื่อน ยังห่วงใยรักใคร่กันเสมอ

ขอให้วัฒน์ได้เจอเล็ก เมียสุดที่รักและคู่ชีวิต ที่ไปยืนรออยู่ตรงเส้นขอบฟ้า

ขอให้ทั้งสองมีความสุขที่สุด

เหมือนเมื่อครั้งสร้างบ้านหลังแรกร่วมกันที่ประตูน้ำพระอินทร์

รักและคิดถึงเสมอ /\