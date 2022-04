คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนยูเอ็น ตั้ง ‘อังคณา’ นั่ง สมาชิกคณะทำงานด้านการบังคับสูญหาย

เมื่อวันที่ 2 เมษายน คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน สหประชาชาติ ได้ทวีตว่า คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ แต่งตั้งให้ นางอังคณา นีละไพจิตร เป็นสมาชิกคณะทำงานด้านการบังคับสูญหาย (Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances – WGEID)

At #HRC49, the Human Rights Council appointed Angkhana Neelapaijit to the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances.

