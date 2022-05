‘บิ๊กตู่’ ถึงญี่ปุ่นแล้ว เตรียมปาฐกถาประชุม Nikkei Forum เรียกเชื่อมั่นเอกชนลงทุนไทย

นายกฯ เดินทางถึงกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมการประชุม International Conference on the Future of Asia (Nikkei Forum) ครั้งที่ 27

เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 26 พฤษภาคม ตามเวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ เพื่อเข้าร่วมการประชุม International Conference on the Future of Asia (Nikkei Forum) ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 26-27 พ.ค.ณ กรุงโตเกียว ตามคำเชิญของบริษัท Nikkei โดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดกล่าวปาฐกถาในช่วงบ่ายวันนี้

ในการเดินทางของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ มีกำหนดการสำคัญนอกเหนือจากการเข้าร่วมการประชุมฯ คือมีโอกาสได้พบหารือกับนายคิชิดะ ฟูมิโอะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นอีกครั้ง หลังจากที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเยือนไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1-2 พ.ค.65 เพื่อเป็นการติดตามและต่อยอดผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ในการยกระดับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน (Comprehensive Strategic Partnership)

รวมทั้ง เป็นโอกาสให้พบภาคเอกชนญี่ปุ่นสำคัญ ๆ เพื่อให้ความเชื่อมั่น และเป็นโอกาสต่อยอด ความร่วมมือกับนักธุรกิจญี่ปุ่นในไทย ถึงด้านนโยบายในการดำเนินธุรกิจ/ลงทุนในไทย พร้อมกับเป็นโอกาสย้ำนโยบายด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของรัฐบาลไทยที่ประสงค์ให้เอกชนญี่ปุ่นเข้ามามีส่วนร่วม โดยเฉพาะ การลงทุนในกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ นโยบายโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นต้น

