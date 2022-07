ทะลุฟ้า ชูป้ายกลางสยาม ‘เอาประยุทธ์เข้าไป เอาเพื่อนเราออกมา’ โวย 31 คน ‘ไม่ได้ฟังดนตรีในสวน-ดูหนังกลางแปลง’

ทะลุฟ้า ยืนชูป้าย ‘เอาประยุทธ์เข้าไป เอาเพื่อนเราออกมา’ คลอแสงดาวแห่งศรัทธากลางสยาม ‘อั๋ว’ ร่วมด้วย

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม สืบเนื่องแฟนเพจ “ยืนหยุดขังประเทศไทย” ประกาศเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมจัดกิจกรรม “ยืน หยุด ขัง” ทั่วประเทศไทย เพื่อเรียกร้องสิทธิการประกันตัวผู้ต้องหาคดีทางการเมืองที่ยังไม่ถูกตัดสิน ซึ่งมีหลายกลุ่มกิจกรรมร่วมด้วยหลากหลายภูมิภาค ในช่วงเวลาตั้งแต่ 16.00-19.12 น. รวม 15 จังหวัด 24 จุด 1 กิจกรรมออนไลน์ โดยที่กรุงเทพมหานคร มีการจัดกิจกรรม 9 จุด อาทิ หน้าศาลฎีกา, อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ฝั่งพญาไท, สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน, สยามสแควร์, เรือนจำพิเศษกรุงเทพ, สำนักงานอัยการสูงสุดรัชดา, ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ฯลฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศเวลา 18.00 น. ที่สยามสแควร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ กลุ่มทะลุฟ้า จัดกิจกรรม “ยืนหยุดขังประเทศไทย” เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 12 นาที โดยยืนใกล้กับถนนคนเดิน “แฟชั่นสตรีท” ช่วงแรกมีผู้ร่วมกิจกรรม กว่า 26 คน ก่อนทยอยมาสมทบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรม ต่างชูและแขวนป้ายข้อความ เพื่อเรียกร้องให้มีการคืนสิทธิประกันตัว ปล่อยนักกิจกรรมทางการเมืองที่ยังไม่มีคำตัดสินถึงที่สุด

โดยสมาชิกทะลุฟ้า ถือป้ายข้อความคนละ 1 คำ เรียงเป็นคำว่า “เอาประยุทธ์เข้าไป เอาเพื่อนเราออกมา” ไปจนถึง “ประยุทธ์ขังเพื่อนเรา” พร้อมห้อยป้ายที่ระบุจำนวนวันที่ถูกคุมขัง ซึ่งมีตั้งแต่ 9 วัน ไปจนถึง 108 วันนอกจากนี้ ยังมีภาพใบหน้านักกิจกรรมทางการเมือง พร้อมข้อความ อาทิ “ปล่อยเพื่อนเรา” “free our friends” “ปล่อยบุ้ง ใบปอ ปล่อยนักโทษการเมือง” “การนิ่งเฉยปล่อยให้รัฐบาลขังเยาวชนที่ต่อสู้เพื่ออนาคตของพวกเขา คือความเลวร้ายที่สุดของเราทุกคน”หยุดคุกคามประชาชน” พวกเขาคือนักสู้ ไม่ใช่นักโทษ” ข้อความภาษาอังกฤษ อาทิ Imprison Prayut not our friends, Dictatorship forced court imprison our friends

กิจกรรมวันนี้ที่สยามสแควร์ มี นายธนพัฒน์ กาเพ็ง หรือ ปูนทะลุฟ้า และ น.ส.จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ หรือ อั๋ว อดีตแกนนำเยาวชนปลดแอก ร่วมด้วย โดยอั๋ว ห้อยภาพใบหน้าของ หนอนบุ้ง นักกิจกรรมที่ยังถูกควบคุมตัวในเรือนจำ

นอกจากนี้ ยังมีชาวต่างชาติร่วมยืนด้วย ผู้ที่สัญจรผ่านสยามแสควร์ บางส่วนหยุดให้ความสนใจ และบันทึกภาพอย่างต่อเนื่อง

ทะลุฟ้า ระบุด้วยว่า ในขณะที่พวกเราจำนวนไม่น้อย ใจจดจ่อกับวันหยุดยาวที่จะมาถึงสิ้นเดือนนี้ บางคนได้พักผ่อนอยู่บ้าน บางคนออกไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ มีเพื่อนเราอย่างน้อย 31 คนถูกละเมิดสิทธิการประกันตนและต้องอยู่ในเรือนจำ ไม่ได้กลับบ้าน ไม่ได้ไปฟังดนตรีในสวน ไม่ได้ดูหนังกลางแปลง ไม่ได้อยู่กับครอบครัว ไม่ได้พบปะเพื่อนฝูง ไม่ได้กินอาหารอร่อย ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหน มีเพื่อนเรา 3 คนอดอาหารประท้วง มีสองคนอาการวิกฤต นั่นคือบุ้งและใบปอ อีกหลายคนมีสภาพจิตย่ำแย่ พวกเขาเป็นแค่คนคิดต่างทางการเมืองจากผู้มีอำนาจในประเทศนี้ พวกเขาแค่แสดงความคิดเห็นตามเสรีภาพที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ

วันที่ 27 ซึ่งเป็นวันทำการของราชการวันสุดท้ายก่อนหยุดยาว เราจึงขอเชิญชวนเพื่อนๆ ในทุกจังหวัด ออกมา “ยืนหยุดขัง” เรียกร้องสิทธิการประกันตัวและเรียกร้องให้ศาลปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่สำคัญว่าจะมีหนึ่งคนหรือสิบคน ขอเพียงเรายืนยันในสิทธิพลเมืองให้ปรากฏ

กลุ่มทะลุฟ้า ยังเปิดเผยรายชื่อสมาชิกของกลุ่ม ที่ถูกคุมขังโดยยังไม่ได้รับสิทธิประกันตัว ซึ่งมีทั้งหมด 7 คน จากคดีสาดสีหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หลังจากวันนี้ทนายได้ยื่นประกันตัวทั้ง 7 คน ได้แก่ คาริม, ทู, อาทิตย์, ชาติชาย, เจมส์, คิม และป่าน

ซึ่งต่อมาเวลา 15.32 น. มีคำสั่งออกมาว่า ยังไม่ให้ประกันตัว เนื่องจากเคยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยทั้งหมด ระบุเหตุผลชัดแจ้งแล้ว กรณียังไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว

รวมขณะนี้ มีผู้ต้องหาคดีทางการเมือง ถูกคุมขังอยู่ทั้งหมด 31 คน ได้แก่ ทะลุฟ้า 7 คน, สมบัติ, พลทหารเมธิน, คงเพชร, คทาธร, ภูมิและโอม มวลชนอิสระ, รวมถึงทะลุแก๊ซทั้ง 13 คน, และ นายเอกชัย หงส์กังวาน

บรรยากาศ เวลา 18.20 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไพศาล จันปาน ผู้ริเริ่มกิจกรรม เดินหยุดขัง พร้อมด้วย สมณะดาวดิน เดินทางด้วยรถไฟฟ้า จากจุดชุมนุมอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ฝั่งเกาะพญาไท มาร่วมยืนหยุดขัง ที่สยามแสควร์ พร้อมกับสตรีสูงวัยเสืัอแดง

โดยนายไพศาล ชูป้ายผ้าที่เขียนข้อความด้วยสีแดง ว่า “ปล่อยนักโทษการเมือง Free Political prisoners we needs Justice”

เวลา 18.29 น. มีรถจักรยานยนต์ขับผ่านนักกิจกรรม พร้อมบีบแตร และชู 3 นิ้ว ส่งกำลังใจ โดยนักกิจกรรมชู 3 นิ้ว ส่งเสียงเฮตอบกลับ

เวลา 18.35 น. ผู้ร่วมกิจกรรมบางส่วน ส่งเสียงคลอ ร้องเพลง “แสงดาวแห่งศรัทธา” ขณะยืนหยุดขัง ต่อด้วยเพลง “สหาย”

สำหรับกลุ่มทะลุฟ้า จะยืนเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 12 นาที จนถึงเวลา 19.12 น.