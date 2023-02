‘เพื่อชาติ’ จัดเต็ม เปิดบ้านใหม่ใจกลางกรุง 10 ก.พ. จ่อแกรนด์โอเพนนิ่งกว่า 40 นโยบาย

พรรคเพื่อชาติ เตรียมเปิดบ้านใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมแถลงนโยบาย 10 ก.พ. นี้

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ นายปวีย์ภัทร วัฒนศิริเศรษฐ โฆษกพรรคเพื่อชาติ เปิดเผยว่า พรรคเพื่อชาติ ภายใต้การนำของ นางสาวปวิศรัฐฐ์ ติยะไพรัช หัวหน้าพรรค เพิ่งมีการปรับคณะกรรมการบริหารพรรคเพิ่มสัดส่วนคนรุ่นใหม่เสริมทัพอย่างมากมาย โดยเตรียมเปิดที่ทำการใหม่บนชั้น 9 อาคารวรรณสรณ์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งจะมีการเปิดนโยบายกว่า 40 นโยบายในวันดังกล่าวด้วย

“งานเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ (PC Space) ของพรรคเพื่อชาติ จะจัดขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2666 ณ PC Space พรรคเพื่อชาติ ชั้น 9 อาคารวรรณสรณ์ พญาไท โดยวันแรก จะเป็นวันเปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชนโดยหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรค พร้อมนำเสนอนโยบาย และเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรค

กิจกรรมวันที่สอง เสาร์ที่ 11 ก.พ. จะเป็นวันเปิดบ้านต้อนรับองค์กรภาคประชาสังคม โดยจะเชิญกลุ่ม NGOs ที่ทำงานขับเคลื่อนสังคมในด้านต่างๆ เข้ามาพูดคุยนำเสนอนโยบาย และแนวทางการแก้ไขกฎหมายและรัฐธรรมนูญ นำโดย เป๋า ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ จาก iLaw และมีวงเสวนาในช่วงบ่ายเรื่อง พรรคเล็กกับโอกาสในการเลือกตั้งครั้งนี้ โดย ฮาย ปวิศรัฐฐ์ ติยะไพรัช หัวหน้าพรรค, เป๋า ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ จาก iLaw และ รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี อาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ส่วนกิจกรรมวันสุดท้าย อาทิตย์ที่ 12 ก.พ.จะเป็นวันสำหรับประชาชนทั่วไปให้เข้ามาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปหัวข้อ ต่างคนต่างเราเข้าใจกันด้วยภาษารัก และ How to find your lover in a big bad city เป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปสบายๆ ที่สอดแทรกการเมืองและความรัก เพื่อเฉลิมฉลองวันแห่งความรักที่กำลังจะมาถึง” โฆษกพรรคเพื่อชาติกล่าว