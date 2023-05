‘พิชาย’ ลั่น ประเทศพิสดาร รอรัฐบาลใหม่ 3 เดือน ชาติอื่น 3 วันรู้ผล! แนะ ส.ว.ถ้าอยากปิดสวิตช์ ลองวิธีนี้

‘พิชาย’ ลั่น ประเทศพิสดาร รอรัฐบาลใหม่ 3 เดือน ชาติอื่น 3 วันรู้ผล! เร่ง กตต.กู้ภาพลักษณ์ ‘หุ้นติดลบ’ คือภาพสะท้อน การเมืองไม่แน่นอน แนะ ส.ว.วิธีปิดสวิตช์ที่ดี คือ ‘ลาออก’

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 18 พฤษภาคม ที่ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เครือข่ายนักวิชาการเสียงประชาชนจาก 10 สถาบัน ร่วมกับสื่อมวลชน 10 สำนัก ได้แก่ มติชน, เวิร์คพอยท์, เนชั่น, ไทยรัฐทีวี, ช่องวัน, PPTV, The Reporters, The Standard, The Matter และ The Momentum ร่วมจัดแถลงผลการลงคะแนน ‘เสียงประชาชน’ และอภิปราย ‘ประชาธิปไตย การตั้งรัฐบาล และการเมืองหลังเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566’

นำโดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รศ.ดร.ธนพร ศรียากูล ผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบาย, รศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว มหาวิทยาลัยบูรพา, ผศ.ดร.วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ในตอนหนึ่ง รศ.ดร.พิชาย จากนิด้า กล่าวว่า ประเด็นแรกเกี่ยวกับเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่การเลือกตั้งล่วงหน้า กกต.ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ซึ่งหลังจากนั้นได้มีการแก้ไขระดับหนึ่ง สร้างความชัดเจนมากขึ้น เช่น เรื่องรายชื่อผู้สมัคร ก็ทำเป็นไวนิลติดในหน่วยเลือกตั้งชัดเจน

“ในวันเลือกตั้งทั่วไปก็มีความเรียบร้อยในระดับหนึ่ง ไม่มีเรื่อง หรือได้ยินว่าจะมีการโกงในหน่วยลงคะแนนเลือกตั้ง ไม่ค่อยมีข่าวในทำนองนี้ แสดงว่า กกต.ดูแลหน่วยเลือกตั้งดีพอสมควร” รศ.ดร.พิชายกล่าว

รศ.ดร.พิชายอธิบายต่อว่า ในขั้นตอนต่อไปคือการรับรองผู้สมัคร ส.ส.ที่ได้รับเลือก ประเทศไทยเป็นประเทศที่พิสดารพอสมควร กว่าจะมีการรับรองผู้สมัครใช้เวลา 2 เดือนซึ่งยาวนานมาก ทำให้การจัดตั้งรัฐบาลต้องยืดเยื้อออกไป สร้างความไม่แน่นอนให้เกิดขึ้นในประเทศ ซึ่งตอนนี้ก็เกิดขึ้นโดยทั่วไป

“ไปดูในตลาดหุ้นได้ เป็นภาพสะท้อนความไม่แน่นอนทางการเมือง ช่วงนี้ตลาดหุ้นอยู่ในลักษณะเดินไปเส้นทางลบตลอดเวลา กกต.สามารถแก้ไขได้ ที่จะช่วยให้การเมืองของประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เร่งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งโดยรวดเร็ว และเที่ยงธรรม ถ้า กกต.สามารถทำได้ ชื่อเสียงเกียรติภูมิที่อาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือเสียหายไปก่อนหน้านี้ ก็จะได้รับการกอบกู้กลับมาบ้าง ถ้าประกาศผลรับรองการเลือกตั้งโดยเร็ววัน อาจจะภายใน 2-3 อาทิตย์ อย่างช้าไม่เกิน 1 เดือน มันก็จะทำให้การเมืองไทยมีเสถียรภาพมากขึ้น การจัดตั้งรัฐบาลก็สามารถทำได้โดยเร็ว” รศ.ดร.พิชายชี้

รศ.ดร.พิชายเผยว่า ได้คุยกับบรรดานักการทูตต่างประเทศ ต่างบอกว่าประเทศของเขาหลังเลือกตั้งเพียง 2-3 วันก็รู้เลยว่าใครเป็นรัฐบาล ซึ่งเป็นผลดีต่อประเทศมาก ที่ทำให้เกิดความมั่นใจ และเกิดเสถียรภาพทางการเมือง

“ผมก็อยากจะเห็น กกต.ทำหน้าที่นี้ เพื่อทำให้การเมืองไทยมีเสถียรภาพโดยเร็ว ยิ่งชัดเจนมากเท่าไหร่ ก็จะทำให้การเมืองไทยเดินหน้าได้เร็ว ไม่ต้องเสียเวลารอเนิ่นนาน เราคิดว่าเป็นเรื่องปกติ แต่จริงๆ มันผิดปกติที่ต้องรอรัฐบาลใหม่เป็นเวลา 3 เดือน ประเทศไทยรอไม่ได้แล้ว ต้องการเดินหน้าตั้งแต่บัดนี้ เพราะเรารอมาแล้ว 8 ปี ถึงเวลาเดินหน้าต่อ” รศ.ดร.พิชายกล่าว

นอกจากนี้ รศ.ดร.พิชายยังกล่าวต่ออีกว่า ประเด็นที่ 2 เกี่ยวกับ ส.ว.ถึงแม้ ส.ว.ชุดนี้ อาจจะมีประวัติการกระทำไปในทิศทางที่ไม่ค่อยตอบสนองความต้องการของประชาชนสักเท่าไหร่ในอดีต แต่ว่าหลังการเลือกตั้ง เห็นสัญญาณที่ดีจาก ส.ว.จำนวนไม่น้อยที่ออกมาแสดงจุดยืน เคารพมติเสียงข้างมาก เคารพเจตนารมณ์ของประชาชน

“ผมคิดว่า ส.ว.ที่เหลือก็จะมีจุดยืนในลักษณะนี้เช่นเดียวกัน เหตุผลสำคัญคือ ในขณะนี้ระบอบประชาธิปไตยของไทยกำลังเดินไปสู่เส้นทางตามมาตรฐานสากล และถ้าประเทศไทยสามารถเดินไปตามครรลองของประชาธิปไตยได้ ก็จะทำให้เกิดการยอมรับจากนานาอารยะประเทศ เป็นที่ยอมรับของสากล และมีศักดิ์ศรี ขณะเดียวกันก็จะช่วยป้องกันความขัดแย้งทางสังคมต่างที่อาจจะเกิดขึ้นในการเมืองภายในได้”

“หาก ส.ว.มีเจตจำนงที่จะช่วยเหลือ เกื้อกูล ประคับประคองประเทศให้เดินต่อไปได้ ผมคิดว่าการตัดสินใจสนับสนุนรัฐบาลที่เขาสามารถรวมเสียงข้างมากได้ก็เป็นวิธีการที่ดี ถ้าทำเช่นนั้น ส.ว.ชุดนี้ก็จะสามารถกอบกู้ภาพลักษณ์กลับมาได้เช่นกัน

“หวังว่าในช่วง 1-2 เดือนนี้ เราจะเห็นภาพทุกฝ่าย ช่วยกันประคับประคองประชาธิปไตยให้เดินไปตามครรลอง ให้ยืนอย่างมั่นคง เราจะได้พาประเทศข้ามพ้นความขัดแย้งและความแตกแยกสักที” รศ.ดร.พิชายชี้

รศ.ดร.พิชายกล่าวทิ้งท้ายว่า มีข้อแนะนำ ส.ว. คือ ส.ว.ท่านใดที่อยากปิดสวิตช์ตัวเอง และถ้าแน่ใจแล้วว่าต้องการปิดสวิตช์ตัวเอง ได้ไม่วิธีการที่ดีคือลาออก จะเป็นภาระในเรื่องของเสียงที่จะเอามาหารด้วย

“ท่านก็ลาออกได้เลย เพราะว่าจำนวนหารก็จะเหลือ 274 ไล่ลงไปเรื่อยๆ”