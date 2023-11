นายกฯ เดินทางร่วมประชุมเอเปค ดึงดูดการค้าการลงทุนในไทย ยกระดับชีวิต ปชช.

นายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 30 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องวันนี้ พร้อมดึงดูดสนับสนุนการค้าการลงทุนในไทย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับการดำรงชีวิตประชาชน

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันนี้ (12 พฤศจิกายน 2566) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ มีกำหนดออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรรณภูมิ ในเวลา 15.00 น. เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 30 (2023 APEC Economic Leaders’ Meeting) และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 12-19 พฤศจิกายน 2566 ณ นครซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดยจะเดินทางถึงนครซานฟรานซิสโกในวันเดียวกัน เวลาประมาณ 14.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น โดยเวลาที่นครซานฟรานซิสโกช้ากว่ากรุงเทพฯ 15 ชั่วโมง)

ทั้งนี้ นอกเหนือจากภารกิจสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯ อาทิ การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กล่าวปาฐกถาใน การประชุมสุดยอดผู้นำภาคเอกชนของเอเปค (APEC CEO Summit) การหารือระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค เพื่อย้ำความสำคัญของระบบการค้าพหุภาคี ความเชื่อมโยง ความยั่งยืน และความครอบคลุม รวมถึงความสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัล และนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการพบหารือทวิภาคีกับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคในระหว่างเข้าร่วมประชุมฯ

ภารกิจเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี ในการพบหารือกับผู้นำประเทศอื่นๆ ที่จะมีโอกาสได้พบในการประชุมครั้งนี้

นายกรัฐมนตรียังมีภารกิจพบหารือภาคเอกชนรายใหญ่ของโลกจากสาขาต่างๆ อาทิ สาขายานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ดิจิทัล ธุรกิจค้าปลีก และการเงินและการธนาคาร เป็นต้น รวมทั้งจะเป็นโอกาสให้ได้พบ US-APEC Business Coalition ประกอบด้วย US-ASEAN Business Council US Chamber of commerce และ The National Center for APEC (NCAPEC) และร่วมกิจกรรมคู่ขนานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุนจากต่างประเทศ

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีจะกล่าวสุนทรพจน์ และพบปะนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัย Stanford และพบหารือกับตัวแทนชุมชนไทย ณ นครซานฟรานซิลโก ก่อนที่นายกรัฐมนตรีและคณะ จะเดินทางออกจากนครซานฟรานซิสโกกลับประเทศไทย โดยจะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น.​​