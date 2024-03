ส.ว.มณเฑียร บุญตัน อดีตนายกสมาคมคนตาบอด ถึงแก่อนิจกรรม 

“ส.ว.มณเฑียร” อดีตนายกสมาคมคนตาบอด ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว “สำนักเลขาฯวุฒิสภา” แจ้งอยู่ระหว่างรอรายละเอียดจากเจ้าภาพ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา แจ้งข้อความผ่านไลน์กลุ่มสื่อมวลชนประจำรัฐสภา ถึงกรณีการจากไปของ นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ว่า แจ้งเพื่อทราบเบื้องต้น ท่านมณเฑียร บุณตัน ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว อยู่ระหว่างรอรายละเอียดจากเจ้าภาพ หากได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

สำหรับนายมณเฑียร เคยเป็นอดีตนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ทำงานด้านการช่วยเหลือและผลักดันสิทธิและสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เป็นผู้แทนคนพิการคนแรกในประเทศไทย และคนแรกในอาเซียนที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็น คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ (UN-Committee Convention on the Rights of Persons with Disabilities-CRPD) วาระปี พ.ศ.2556-2559

นอกจากนี้ นายมณเฑียร ยังเคยได้รับฉายาคนดีศรีสภา ปี 2551 จากสื่อมวลชนประจำรัฐสภา รวมถึงทำเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ยังเคยจัดพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องนายมณเฑียร ในฐานะบุคคลที่เป็นผู้เชื่อมสัมพันธไมตรี และทำคุณประโยชน์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นด้วย