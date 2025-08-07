สภาฉลุย! ไชยา พรหมา นั่งรองปธ.สภาฯ คนที่ 1 แบบไร้คู่แข่ง หลังองค์ประชุมครบฉิวเฉียด 

องค์ประชุมครบ 248 เสียง เกินมา 2 เสียง เลือก “ไชยา” นั่งรองประธานสภาฯคนที่1 ได้ เจ้าตัวลั่น พร้อมทำหน้าที่ วางตัวเป็นกลาง
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาฯ คนที่ 2 เป็นประธานการประชุม โดยเวลา 15.15 น. หลังนับองค์ประชุมด้วยการขานชื่อเรียงตามตัวอักษร โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ผลปรากฎว่า มีองค์ประชุม 248 เสียง ซึ่งเกินมา 2 เสียง ถือว่าครบองค์ประชุม ทำให้เข้าสู่วาระการพิจารณาเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 โดย นายสรวงศ์ เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอชื่อ นายไชยา พรหมา ส.ส.หนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทย โดยไม่มีผู้เสนอแข่ง ทำให้นายไชยาได้เป็นรองประธานสภาฯคนที่ 1
จากนั้น นายไชยา แสดงวิสัยทัศน์ว่า จะใช้ความรู้และประสบการณ์ตลอดชีวิต เพื่อสภาแห่งนี้ สถาบันนิติบัญญัติ เป็นกลไกลสำคัญไม่แพ้ฝ่ายบริหาร ผ่านกงล้อ ประวัติศาสตร์การเมืองที่มีความแตกต่างตามยุคสมัย ฝ่ายนิติบัญญัติคือที่พึ่งของประชาชนที่จะต้องรับใช้ประชาชนอย่างยาวนาน ตนอยากเห็นสภาแห่งนี้ เป็นของร่วมมือร่วมใจของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน อยากฝาก ฝ่ายค้านและรัฐบาลอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน จะไม่มีความขัดแย้งทางการเมือง พร้อมจับมือทุกฝ่ายทำงานให้สถาบันแห่งนี้เป็นที่พึ่งของประชาชน
“ยืนยันว่าแม้จะมาจากพรรคเพื่อไทย แต่เมื่อผมทำหน้าที่เป็นประธาน สิ่งที่จะต้องเตือนสติคือการวางตัวเป็นกลางสร้างความเชื่อมั่นอย่างเที่ยงธรรมขอให้เปิดโอกาสในการทำงานสร้างสถาบันนิติบัญญัติให้มั่นคงและเข้มแข็ง”นายไชยา กล่าว
จากนั้นวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้สั่งปิดการประชุมในเวลา 15.20 น.
