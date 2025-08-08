เปิดหนังสือ สั่งเด้ง นายอำเภอธัญบุรี ช่วยวิทยาลัยการปกครอง เซ่น บุกจับผับดังปทุม
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม จากกรณีที่ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย รักษาการนายกฯ กล่าวถึงปฏิบัติการ “ZERO DRUG” 8 เดือน 8 ลุย ที่นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าตรวจค้น ผับย่านรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พบนักท่องเที่ยวอายุต่ำกว่า 20 ปี และตรวจปัสสาวะพบเป็นสีม่วง 179 คนว่า จะมีการเด้ง 5 เสือ สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ย้ายมาประจำที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ขณะที่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นการแจ้งข่าวจากฝ่ายปกครองหรือไม่ หากไม่มีการแจ้ง กระบวนการของปกครองก็จะต้องมีการย้ายเช่นกัน เบื้องต้นทราบมาว่าจะมีการย้าย 5 เสือและย้ายนายอำเภอในพื้นที่
ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร อธิบดีกรมการปกครอง ได้ออกคำสั่งกรมการปกครอง ให้ ข้าราชการช่วยราชการ เมื่อ 8 สิงหาคม ระบุว่า เพื่อให้ประโยชน์ทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในม.32 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545
จึงให้ ว่าที่ร.ต.ธีระพล โชคนำชัย ตำแหน่ง นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ช่วยราชการ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง