เช็กความพร้อม เลือกตั้งซ่อม เขต7 เชียงราย แข่งเดือดแน่ หลังพิเชษฐ์ หลุดตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงาน กรณีศาลรัฐธรรมนูญได้พิพากษาให้ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เพิกถอนสถานะการเป็น ส.ส.และเพิกถอนสิทธิทางการเมืองเป็นเวลานาน 10 ปีนั้น ทำให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มอบหมายให้ กกต.ประจำ จ.เชียงราย ดำเนินการจัดการเลือกตั้งโดยกำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่ 13-17 ส.ค.นี้ และกำหนดให้จัดการเลือกตั้งในวันที่ 14 ก.ย.2568 ต่อไป
สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 7 จ.เชียงราย ประกอบด้วย อ.เชียงแสน อ.ดอยหลวง อ.เวียงแก่น อ.เชียงของ (ยกเว้น ต.บุญเรือง) และ ต.จันจว้า และ ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน
ในการเลือกตั้งเมื่อปี 2566 นายพิเชษฐ์ ลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทย และได้คะแนนนำเป็นอันดับ 1 จำนวน 31,588 คะแนน รองลงมาคือนายประหยัด เสียงดัง จากพรรคประชาชน (เดิมพรรคก้าวไกล) จำนวน 25,889, น.ส.มิรันตี บุญแก้ว จากพรรคภูมิใจไทย 18,153 คะแนน
สำหรับการเลือกตั้งครั้งใหม่นี้มี กระแสว่า ผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคเพื่อไทยแทนนายพิเชษฐ์ คือนายวราวุฒิ ไชยวงค์ หรือ สจ.ต้น อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เชียงราย เขต อ.เชียงของ ลูกหม้อเก่าของพรรคเพื่อไทย ซึ่งมีข่าวว่าบ้านแม่จันให้การสนับสนุนด้วย แต่ต้องรอมติพรรคก่อน
ส่วนคู่แข่งเก่า คือ พรรคประชาชน คาดว่าจะส่ง นายประหยัด ลงแก้มือเพราะมีบทบาทในงานมวลชนและงานของพรรคมาตั้งแต่ยังเป็นพรรคอนาคตใหม่
กระนั้นมีกระแสว่าพรรคประชาชน อาจส่ง นายวสุพล จตุรคเชนทร์เดชา หรือ สจ.เอ ปัจจุบันเป็นรองประธานสภา อบจ.เชียงราย และ สจ. เขต 1 อ.เชียงของ ลงสมัครแทนได้เช่นกันโดยมีข่าวลือว่าคนในพรรคกำลังถกเถียงกันในเรื่องนี้อย่างหนักเพราะถือว่านายประหยัดอยู่คู่กับพรรคมาโดยตลอด
ผู้สมัครที่ค่อนข้างเป็นไปได้มากที่คือ น.ส.มิรันตี ซึ่งได้ย้ายขั้วไปซบ พรรคพลังประชารัแล้ว และได้ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวขณะไปพบ พล.อ.ประวิตร วงค์สุวรรณ หัวหน้าพรรคและเจ้าตัวก็ได้ประกาศจะลงสมัครรับเลือกตั้งต่อหน้าลุงป้อมอีกด้วย
ขณะที่คนอื่นๆ จะได้ความชัดเจนในวันสมัครรับเลือกตั้งวันที่ 13-17 ส.ค.นี้ต่อไป โดยคาดว่าจะมีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นเพราะหมดอดีต ส.ส.ผู้ที่เคยมีชื่อชั้นสูงไปแล้วจึงเหลือผู้สมัครใหม่และผู้ที่เคยสอบตกซึ่งต่างมีชื่อชั้นในระดับเดียวกันลงแข่งขันกัน.