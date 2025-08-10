ในหลวง พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ว่าที่เรือตรี ภัชทราวุฒิ สิ้นชีพจากอุบัติเหตุ ขณะเตรียมอาวุธที่ชายแดน

ในหลวง พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ว่าที่เรือตรี ภัชทราวุฒิ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ขณะเตรียมอาวุธที่ชายแดน ด้าน จ.สุรินทร์
เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 10 สิงหาคม ที่ฌาปนสถานกองทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพแก่ ว่าที่เรือตรี ภัชทราวุฒิ รัตนวงษ์ ตำแหน่งผู้บังคับหมวดป้องกัน ร้อย บก. กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โดยมี พลเรือตรี เอตม์ ยุวนางกูร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นผู้แทนพระองค์
ต่อมา นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานอัญเชิญและวางพวงมาลาหลวงพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกหน้าหีบศพ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้วายชนม์และครอบครัว โดยมีผู้บังคับบัญชา หน่วยทหาร ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ญาติ และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างสมเกียรติ
จากนั้น อัญเชิญกระเช้าพระราชทานแก่ครอบครัวของว่าที่เรือตรี ภัชทราวุฒิ รัตนวงษ์ โดยนาวาตรีหญิง เบญจวรรณ รัตนวงศ์ ภรรยา พร้อมด้วยบุตรสาว เข้ารับสิ่งของพระราชทาน
กำหนดสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่ 10-15 ส.ค.2568 และพิธีพระราชทานเพลิง จะมีขึ้นในวันที่ 16 ส.ค.2568 เวลา 16.00 น.
ทั้งนี้ เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ส.ค.2568 ขณะที่ว่าที่เรือตรีปฏิบัติภารกิจตรวจสอบความพร้อมอาวุธในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จ.สุรินทร์ ได้ประสบอุบัติเหตุจนบาดเจ็บสาหัส และถูกส่งรักษาตัวในพื้นที่ ก่อนย้ายมายังโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 7 ส.ค.2568 แม้แพทย์จะรักษาอย่างเต็มความสามารถ แต่ได้เสียชีวิตในวันที่ 8 ส.ค.2568
พลเรือเอก จิรพล ว่องวิทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ แสดงความเสียใจอย่างยิ่ง พร้อมสั่งการให้ดูแลสิทธิ สวัสดิการ และให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่