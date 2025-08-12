เปิดภาพที่เกิดเหตุ ทหารพรานเหยียบกับระเบิด ที่ตาเมือนธม ขาซ้ายขาด ซากทุ่นระเบิด PMN-2 กระจาย

เปิดภาพที่เกิดเหตุ ทหารพรานเหยียบกับระเบิด ขนาดหลุมกว้าง 70-100 ซม. พบเศษซากทุ่นระเบิด PMN-2 กระจายทั่วบริเวณ
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีทหารไทย หน่วยทหารพรานร้อย.ทพ.2610 ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่บริเวณปราสาทตาเมือนธม อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ แล้วเกิดเหตุระเบิดขึ้น ส่งผลให้กำลังพล ทราบชื่อต่อมาคือ ส.อ.ธีรพล เพียขันที ได้รับบาดเจ็บขาซ้ายขาด ขณะลาดตระเวน หลังรั้วลวดหนาม ฐานจุ๊บตาโมก ฝั่งตะวันตกของปราสาทตาเมืองธม
โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นหลุมกว้างประมาณ 70-100 เซนติเมตร มีเศษผ้าลายพรางซึ่งคาดว่าเป็นกางเกงของทหารพรานที่ได้รับบาดเจ็บ และบริเวณหลุมระเบิดยังมีเศษซากของ ทุ่นระเบิด PMN-2 กระจายอยู่ทั่วบริเวณ ที่ทางทหารกัมพูชาได้วางไว้ก่อนจะล่าถอยออกจากเขตประเทศไทย
