โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ไชยา พรหมา รองประธานสภา คนที่ 1 แล้ว ประกาศทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ไชยา พรหมา รองประธานสภา คนที่ 1 แล้ว ปฏิบัติหน้าที่วันแรก ประกาศทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยมี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า
ด้วยสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สิ้นสุดลง เป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ตามมาตรา 118 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ต่อมาในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 10 สมัยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่หนึ่ง วันที่ 7 สิงหาคม 2568 ที่ประชุมได้ลงมติเลือก นายไชยา พรหมา เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง แทนตำแหน่งที่ว่าง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 116 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายไชยา พรหมา เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พุทธศักราช 2568 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน
ต่อมาเวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสัมมนา B1 อาคารรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายไชยา พรหมา เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1
โดยเมื่อถึงกำหนดพิธี น.ส.สาวิตรี ชำนาญกิจ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เข้ามายังห้องจัดพิธี จากนั้นอ่านประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1
จากนั้น นายไชยารับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยมีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คณะผู้บังคับบัญชากลุ่มงานสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คณะผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมพิธี
โอกาสนี้ นายไชยารับการแสดงความยินดี ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯเป็นรองประธานสภา คนที่ 1 จากนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ว่าที่ ร.ต.ต.อาพัทธ์ สุขะนันท์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และจาก นางปัณณิตา สท้านไตรภพ เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
นายไชยาเปิดเผยภายหลังรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่งว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับโปรดเกล้าฯเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ที่ได้รับเลือกจากสภาในวันที่ 7 สิงหาคม 2568 วันนี้ถือเป็นวันแรก และเป็นวันเริ่มต้นของการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อแบ่งเบาภาระท่านประธานสภา
นายไชยากล่าวว่า ขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางการเมืองตลอดชีวิตการทำงานทางการเมืองของผม มาปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้สถาบันนิติบัญญัติ ซึ่งถือเป็นกลไกอันสำคัญตามวิถีทางประชาธิปไตย ให้เป็นที่เชื่อถือ เชื่อมั่น และเป็นที่ศรัทธาของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติต่อไป
“ผมขอยืนยันว่า ผมจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ให้ดีที่สุด สมกับที่ท่านสมาชิกให้ความไว้วางใจ ให้ผมเข้ามาทำหน้าที่ในครั้งนี้” นายไชยากล่าว