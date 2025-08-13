ลุ้นบ่ายนี้ ศาล รธน.ถกคดีถอดถอน ‘นายกฯอิ๊งค์’ ปมคลิปเสียงฮุนเซน

ลุ้นบ่ายนี้ ศาล รธน.ถกคดีถอดถอน ‘นายกฯอิ๊งค์’ ปมคลิปเสียง
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงบ่ายวันนี้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้นัดประชุมประจำสัปดาห์ตามปกติ มีวาระพิจารณาคำร้องต่างๆ โดยเฉพาะคำร้องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนคือ กรณีกรณีที่ประธานวุฒิสภาส่งคําร้องของ ส.ว. จำนวน 36 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 106 (4) และ (5) หรือไม่ เนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง จากกรณีปรากฏคลิปเสียงการสนทนาระหว่าง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กับ สมเด็จฯฮุน เซน ประธานวุฒิสภาแห่งกัมพูชา
โดยคำร้องดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณา และให้ น.ส.แพทองธาร ผู้ถูกร้อง ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน พร้อมกับสั่งให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฎิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย
กระทั่งเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม น.ส.แพทองธาร ผู้ถูกร้อง ได้ยื่นคำชี้แจงข้อกล่าวหามายังศาลรัฐธรรมนูญ หลังขอขยายเวลาการชี้แจง 2 ครั้ง
ทั้งนี้ ตามกระบวนการองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาข้อมูลที่นายกรัฐมนตรีส่งคำชี้แจงมาว่าครบถ้วนเพียงพอหรือไม่ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอในการวินิจฉัย อาจจะเรียกขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเปิดไต่สวนเรียกพยานมาให้ถ้อยคำเพิ่มเติม แต่หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลเพียงพอแล้ว จะนัดวันประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ลงมติและอ่านคำวินิจฉัย